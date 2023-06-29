Во Львовской области суд обязал предприятие упорядочить противорадиационное укрытие
Золочевский районный суд Львовской области признал противоправным бездействие балансодержателя предприятия и обязал привести укрытие гражданской защиты в надлежащее техническое состояние. Укрытие на предприятии рассчитано на 250 человек.
Об этом информирует Львовская областная прокуратура .
Детали дела
"Прокуроры установили, что в одном из городов Золочевского района в помещение субъекта хозяйствования находится противорадиационное укрытие. Речь идет о помещении общей площадью более 130 м кв. По техническому паспорту оно способно разместить 250 человек", — говорится в сообщении.
Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области представители ГСЧС и полиции обследовали объекты учебных заведений области, которые могут использовать в качестве укрытия в случае опасности. В общей сложности проверили 975 объектов.
Кроме того, мы ранее писали, что мэр Львова Андрей Садовый анонсировал проверить все коммунальные укрытия в городе.
Также мы писали, что в Киеве специальная комиссия проверила более четырех тысяч укрытий . По подсчетам, только 15% укрытий столицы пригодны для использования.
Добавим, что с 1 июня правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране . Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.