Во Львовской области суд обязал предприятие упорядочить противорадиационное укрытие

Люди в укрытии. Фото: УНИАН

Золочевский районный суд Львовской области признал противоправным бездействие балансодержателя предприятия и обязал привести укрытие гражданской защиты в надлежащее техническое состояние. Укрытие на предприятии рассчитано на 250 человек.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура .

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"Прокуроры установили, что в одном из городов Золочевского района в помещение субъекта хозяйствования находится противорадиационное укрытие. Речь идет о помещении общей площадью более 130 м кв. По техническому паспорту оно способно разместить 250 человек", — говорится в сообщении.

Укрытие предприятия на Львовщине. Фото: Львовская областная прокуратура

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области представители ГСЧС и полиции обследовали объекты учебных заведений области, которые могут использовать в качестве укрытия в случае опасности. В общей сложности проверили 975 объектов.

Кроме того, мы ранее писали, что мэр Львова Андрей Садовый анонсировал проверить все коммунальные укрытия в городе.

Также мы писали, что в Киеве специальная комиссия проверила более четырех тысяч укрытий . По подсчетам, только 15% укрытий столицы пригодны для использования.

Добавим, что с 1 июня правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране . Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.