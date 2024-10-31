Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині судили чоловіка, який дав хабар прикордоннику arrow

На Львівщині судили чоловіка, який дав хабар прикордоннику

31 жовтня 2024 21:13
Євгенія Брюховецька - редактор
На Львівщині чоловік заплатив прикордоннику за виїзд ухилянтів
Яворівський районний суд. Фото: пресслужба суду
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львівській області судили чоловіка, який переправляв ухилянтів за кордон. Для цього зловмисник давав хабар прикордоннику.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У лютому цього року мешканець Львівщини запропонував прикордоннику хабар за переправлення ухилянтів. Це відбулося на АЗС "Рональ" у селищі Івано-Франкове: чоловік передав начальнику групи інспекторів прикордонного контролю 9000 доларів.

За цю суму співробітник ДПСУ мав сприяти безперешкодному перетину державного кордону трьом чоловікам на КПП "Краківець".

Рішення суду

Під час суду чоловік визнав свою провину та уклав відповідну угоду з прокурором.

Його визнали винним у незаконному переправленні осіб через держкордон та пропозиції хабаря службовій особі. Організатору призначили п’яти років позбавлення волі зі сплатою штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Але суд звільнив його від відбування покарання, встановивши два роки іспитового терміну.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці ліквідували нову схему переправлення ухилянтів через держкордон. За 10 тисяч доларів чоловіки переправляли своїх клієнтів міжнародним потягом "Чоп-Будапешт".

Також ми писали, що у Львівській області солдат пообіцяв чоловіку призовного віку, що може допомогти йому виїхати за кордон за 6000 доларів.

суд ухилянти Львівська область мобілізація судові рішення кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:55 Зеленський назвав країни, які можуть дещо змінити у Формулі миру

21:23 Ураган в Іспанії забрав життя понад 155 осіб

21:13 На Львівщині судили чоловіка, який дав хабар прикордоннику

21:01 У Харкові пролунали вибухи

20:44 У Києві пролунали потужні вибухи

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

20:42 Дослідник зробив нове відкриття щодо Туринської Плащаниці Христа

20:41 В Полтаві знову прогриміли вибухи

20:28 Потужний буревій вируватиме в Україні — синоптики дали прогноз

20:19 Генерал-майор ЗСУ назвав три складові перемоги України

20:03 Стало відомо, чому зросли ціни на соняшник

21:55 Зеленський назвав країни, які можуть дещо змінити у Формулі миру

21:23 Ураган в Іспанії забрав життя понад 155 осіб

21:13 На Львівщині судили чоловіка, який дав хабар прикордоннику

21:01 У Харкові пролунали вибухи

20:44 У Києві пролунали потужні вибухи

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

20:42 Дослідник зробив нове відкриття щодо Туринської Плащаниці Христа

20:41 В Полтаві знову прогриміли вибухи

20:28 Потужний буревій вируватиме в Україні — синоптики дали прогноз

20:19 Генерал-майор ЗСУ назвав три складові перемоги України

20:03 Стало відомо, чому зросли ціни на соняшник

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні