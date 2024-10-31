На Львівщині чоловік заплатив прикордоннику за виїзд ухилянтів

Яворівський районний суд. Фото: пресслужба суду

У Львівській області судили чоловіка, який переправляв ухилянтів за кордон. Для цього зловмисник давав хабар прикордоннику.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У лютому цього року мешканець Львівщини запропонував прикордоннику хабар за переправлення ухилянтів. Це відбулося на АЗС "Рональ" у селищі Івано-Франкове: чоловік передав начальнику групи інспекторів прикордонного контролю 9000 доларів.

За цю суму співробітник ДПСУ мав сприяти безперешкодному перетину державного кордону трьом чоловікам на КПП "Краківець".

Рішення суду

Під час суду чоловік визнав свою провину та уклав відповідну угоду з прокурором.

Його визнали винним у незаконному переправленні осіб через держкордон та пропозиції хабаря службовій особі. Організатору призначили п’яти років позбавлення волі зі сплатою штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Але суд звільнив його від відбування покарання, встановивши два роки іспитового терміну.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці ліквідували нову схему переправлення ухилянтів через держкордон. За 10 тисяч доларів чоловіки переправляли своїх клієнтів міжнародним потягом "Чоп-Будапешт".

Також ми писали, що у Львівській області солдат пообіцяв чоловіку призовного віку, що може допомогти йому виїхати за кордон за 6000 доларів.