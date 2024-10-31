На Львовщине мужчина заплатил пограничнику за выезд уклонистов

Яворивский районный суд. Фото: пресс-служба суда

Во Львовской области судили мужчину, который переправлял ухилянцев за границу. Для этого злоумышленник давал взятку пограничнику.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В феврале этого года житель Львовщины предложил пограничнику взятку за переправку уклонистов. Это произошло на АЗС "Рональ" в поселке Ивано-Франково: мужчина передал начальнику группы инспекторов пограничного контроля 9 тысяч долларов.

За эту сумму сотрудник ГПСУ должен был способствовать беспрепятственному пересечению государственной границы трем мужчинам на КПП "Краковец".

Решение суда

Во время суда мужчина признал свою вину и заключил соответствующее соглашение с прокурором.

Его признали виновным в незаконной переправке лиц через госграницу и предложения взятки должностному лицу. Организатору назначили пять лет лишения свободы с уплатой штрафа в размере 17 тысяч гривен. Но суд освободил его от отбывания наказания, установив два года испытательного срока.

Напомним, в Закарпатье правоохранители ликвидировали новую схему переправки уклонистов через госграницу. За 10 тысяч долларов мужчины переправляли своих клиентов международным поездом "Чоп-Будапешт".

Также мы писали, что во Львовской области солдат пообещал мужчине призывного возраста, что может помочь ему уехать за границу за 6 тысяч долларов.