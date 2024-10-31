У Львові адвокатка поширювала російські наративи - її судитимуть

Адвокатка. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові завершилося досудове розслідування щодо адвокатки. Вона розпалювала національну ворожнечу та поширювала комуністичну символіку.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 31 жовтня.

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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 54-річної громадянки, яку звинувачують в державній зраді, діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, а також поширенні та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Вона протягом декількох років поширювала в соціальних мережах антиукраїнську пропагандистську інформацію. Для цього вона сформувала імідж "адвоката" та "експерта у політичних справах" й брала участь в ефірах російських медіа.

Під час виступів вона поширювала маніпулятивні матеріали з виключним негативом щодо України. Зокрема, стверджувала, що країна нібито перебуває під управлінням іноземців, а Майдан мав "розвалити країну".

Обшуки у адвокатки. Фото: Львівська обласна прокуратура

Водночас жінка категорично заперечувала причетність Росії до війни й називала її "громадянським конфліктом".

Крім того, вона казала про неонацистів та фашистів при владі й висловлювала зневагу до держави, нації та мови. Також громадянка поширювала публікації з символікою комуністичного тоталітарного режиму. Наразі її взяли під варту.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Львові директорка однієї зі шкіл взяла на роботу свою матір та виписувала їй премії.

Крім того, у Києві четверо представників поліції скористалися послугами борделю. Суд покарав жінок, які там працювали.