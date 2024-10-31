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Во Львове адвоката будут судить из-за госизмены

31 октября 2024 17:44
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львове адвокат распространяла российские нарративы - ее будут судить
Адвокат. Фото: Львовская областная прокуратура
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове завершилось досудебное расследование по адвокату. Она разжигала национальную рознь и распространяла коммунистическую символику.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 31 октября.

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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 54-летней гражданки, которую обвиняют в государственной измене, действиях, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти, а также распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима.

Она несколько лет распространяла в социальных сетях антиукраинскую пропагандистскую информацию. Для этого она сформировала имидж "адвоката" и "эксперта по политическим делам" и участвовала в эфирах российских медиа.

Во время выступлений она распространяла манипулятивные материалы с исключительным негативом по отношению к Украине. В частности, утверждала, что страна якобы находится под управлением иностранцев, а Майдан должен был "развалить страну".

Львовская адвокат ставила под сомнение существование Украины
Обыски у адвоката. Фото: Львовская областная прокуратура

В то же время женщина категорически отрицала причастность России к войне и называла ее "гражданским конфликтом".

Кроме того, она говорила о неонацистах и фашистах у власти и выражала пренебрежение к государству, нации и языку. Также гражданка распространяла публикации с символикой тоталитарного коммунистического режима. В настоящее время ее взяли под стражу.

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Скриншот поста прокуратуры

Напомним, во Львове директор одной из школ взяла на работу свою мать и выписывала ей премии.

Кроме того, в Киеве четверо представителей полиции воспользовались услугами борделя. Суд наказал женщин, которые там работали.

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