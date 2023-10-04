На Львівщині судитимуть чоловіка, який наїхав на школярку
Львівські прокурори скерували до суду справу щодо 26-річного мешканця Сколівщини. Чоловік, перевищивши швидкість, здійснив наїзд на неповнолітню дівчину, внаслідок якого школярка померла на місці ДТП.
Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.
Чоловіка взяли під варту
Мешканцю Львівщини інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої.
"Розслідуванням встановлено, що у липні цього року у селищі Верхнє-Синьовидне водій автомобіля, перевищивши швидкість, здійснив наїзд на неповнолітню дівчину. Не зупиняючись, він втік з місця події, а вже очевидці події викликали швидку допомогу. Однак школярка померла до приїзду останньої", — йдеться у повідомленні.
Фігуранту справи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, ми раніше писали, що У Львові водій кросовера збив на пішохідному переході двох жінок. Жінки зазнали тяжких травм, втім, винному в ДТП вдалося уникнути покарання у вигляді п'ятирічного тюремного терміну.
Також ми раніше писали, що на автодорозі Київ — Чоп неподалік села Раковець Львівського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок аварії на місці трегедії загинув дворічний хлопчик.