На Львівщині судитимуть чоловіка, який "наїхав" на школярку

Руки чоловіка за ґратами. Фото: Google

Львівські прокурори скерували до суду справу щодо 26-річного мешканця Сколівщини. Чоловік, перевищивши швидкість, здійснив наїзд на неповнолітню дівчину, внаслідок якого школярка померла на місці ДТП.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Мешканцю Львівщини інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої.

"Розслідуванням встановлено, що у липні цього року у селищі Верхнє-Синьовидне водій автомобіля, перевищивши швидкість, здійснив наїзд на неповнолітню дівчину. Не зупиняючись, він втік з місця події, а вже очевидці події викликали швидку допомогу. Однак школярка померла до приїзду останньої", — йдеться у повідомленні.

Фігуранту справи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ми раніше писали, що У Львові водій кросовера збив на пішохідному переході двох жінок. Жінки зазнали тяжких травм, втім, винному в ДТП вдалося уникнути покарання у вигляді п'ятирічного тюремного терміну.

Також ми раніше писали, що на автодорозі Київ — Чоп неподалік села Раковець Львівського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок аварії на місці трегедії загинув дворічний хлопчик.