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Смертельна ДТП на трасі біля Львова: загинув дворічний хлопчик

29 серпня 2023 14:55
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Марта Байдака
Журналіст
Смертельне ДТП на трасі біля Львова: загинув дворічний хлопчик
Оформлення ДТП на трасі "Київ — Чоп"
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 29 серпня, близько 12: 00 на автодорозі Київ — Чоп неподалік села Раковець Львівського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок аварії на місці трегедії загинув дворічний хлопчик.

 Про це повідомили у Нацполіції Львівщини

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"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Пежо 407, 43-річний житель Нового Роздолу, здійснив наїзд на дворічного хлопчика, мешканця модульного містечка одного з сіл Львівського району, який перебував у дитячому візочку, яким керувала його мати. Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події", — йдеться у повідомленні.

Авто водія, який наїхав на хлопчика. Фото: Нацполіція Львівщини
Авто водія, який наїхав на хлопчика. Фото: Нацполіція Львівщини 

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Триває слідство.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на перехресті вулиць Замарстинівської та Детька у Львові відбулося  зіткнення автомобілів Land Rover, Audi A4 та Skoda Fabia. Внаслідок ДТП пасажирку Audi A4 госпіталізували до лікарні.

Також ми писали, що на автодорозі Київ — Чоп у селі Ямпіль трапилась ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів є загиблий та постраждалі.

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