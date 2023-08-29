Смертельне ДТП на трасі біля Львова: загинув дворічний хлопчик

Смертельна ДТП на трасі біля Львова: загинув дворічний хлопчик
Сьогодні, 29 серпня, близько 12: 00 на автодорозі Київ — Чоп неподалік села Раковець Львівського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок аварії на місці трегедії загинув дворічний хлопчик.
Про це повідомили у Нацполіції Львівщини.
Хлопчик проживав у модульному містечку на Львівщині
"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Пежо 407, 43-річний житель Нового Роздолу, здійснив наїзд на дворічного хлопчика, мешканця модульного містечка одного з сіл Львівського району, який перебував у дитячому візочку, яким керувала його мати. Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події", — йдеться у повідомленні.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Правоохоронці встановлюють обставини події. Триває слідство.
Нагадаємо, ми раніше писали, що на перехресті вулиць Замарстинівської та Детька у Львові відбулося зіткнення автомобілів Land Rover, Audi A4 та Skoda Fabia. Внаслідок ДТП пасажирку Audi A4 госпіталізували до лікарні.
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