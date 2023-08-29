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Смертельное ДТП на трассе возле Львова: погиб двухлетний мальчик

29 августа 2023 14:55
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Смертельное ДТП на трассе возле Львова: погиб двухлетний мальчик
Оформление ДТП на трассе Киев – Чоп
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 29 августа, около 12:00 на автодороге Киев — Чоп неподалеку от села Раковец Львовского района произошло смертельное ДТП. В результате аварии на месте трегедии погиб двухлетний мальчик.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовщины.

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"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Пежо 407, 43-летний житель Нового Роздола, совершил наезд на двухлетнего мальчика, жителя модульного городка одного из сел Львовского района, который находился в детской коляске, которой руководила его мать. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия",  — говорится в сообщении.

Авто водителя, наехавшего на мальчика. Фото: Нацполиция Львовщины
Авто водителя, наехавшего на мальчика. Фото: Нацполиция Львовщины

По факту следователи открыли уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Продолжается следствие.

Напомним, мы ранее писали, что на перекрестке улиц Замарстыновской и Детьки во Львове произошло столкновение автомобилей Land Rover, Audi A4 и Skoda Fabia. В результате ДТП пассажирку Audi A4 госпитализировали в больницу.

Также мы писали, что на автодороге Киев — Чоп в селе Ямполь произошло ДТП. В результате столкновения двух автомобилей есть погибший и пострадавшие.

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