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На Львівщині поліцейський створив ДТП: є загиблий

23 серпня 2023 11:42
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині поліцейський створив ДТП: є загиблий
Дорожній знак. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Вчора, 22 серпня близько 23:00, на автодорозі Київ — Чоп, у селі Ямпіль трапилась ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів є загиблий та постраджалі.

Про це повідомили у пересслужбі патрульної поліції Львівщини.

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"Відбулося зіткнення між автомобілями Opel, попередньо під керуванням поліцейського управління патрульної поліції Львівської області, який перебував поза службою та Volkswagen. Внаслідок зіткнення водій Volkswagen загинув на місці події. Трьох пасажирів з автомобіля Opel ушпиталили", — йдеться у повідомленні.

Зараз справою займається слідство. Департамент патрульної поліції призначив службове розслідування. Поліцейського відсторонили від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині у селі Малнів Яворівського району водій мікроавтобуса  Renault Traffic наїхав на  електричний інвалідний візок, в якому їхала  місцева мешканка — школярка. Від отриманих травм дівчинка померла на місці події.

Також ми раніше писали, що на вулиці Володимира Великого у Львові водій BMW 530D наїхав на трьох пішоходів — 36-річну жінку, 11-річного хлопчика та дев’ятирічну дівчинку. Усі постраждалі — мешканці Львівської області.

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