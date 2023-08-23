На Львівщині поліцейський створив ДТП: є загиблий

Дорожній знак. Фото: Google

Вчора, 22 серпня близько 23:00, на автодорозі Київ — Чоп, у селі Ямпіль трапилась ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів є загиблий та постраджалі.

Про це повідомили у пересслужбі патрульної поліції Львівщини.

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"Відбулося зіткнення між автомобілями Opel, попередньо під керуванням поліцейського управління патрульної поліції Львівської області, який перебував поза службою та Volkswagen. Внаслідок зіткнення водій Volkswagen загинув на місці події. Трьох пасажирів з автомобіля Opel ушпиталили", — йдеться у повідомленні.

Зараз справою займається слідство. Департамент патрульної поліції призначив службове розслідування. Поліцейського відсторонили від виконання службових обов'язків.

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