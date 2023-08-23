Во Львовской области полицейский создал ДТП: есть погибший

Дорожный знак. Фото: Google

Вчера, 22 августа около 23:00, на автодороге Киев — Чоп, в селе Ямполь произошло ДТП. В результате столкновения двух автомобилей погиб и пострадали.

Об этом сообщили в пересслужбе патрульной полиции Львовщины.

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В ДТП с участием полицейского погиб водитель Volkswagen

"Произошло столкновение между автомобилями Opel, предварительно под управлением полицейского управления патрульной полиции Львовской области, который находился вне службы и Volkswagen. В результате столкновения водитель Volkswagen погиб на месте происшествия. Трех пассажиров из автомобиля Opel госпитализировали", — говорится в сообщении.

В настоящее время делом занимается следствие. Департамент патрульной полиции назначил служебное расследование. Полицейский был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине в селе Малнов Яворивского района водитель микроавтобуса Renault Traffic наехал на электрическую инвалидную коляску, в которой ехала местная жительница — школьница. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

Также мы ранее писали, что на улице Владимира Великого во Львове водитель BMW 530D наехал на трех пешеходов — 36-летнюю женщину, 11-летнего мальчика и девятилетнюю девочку. Все пострадавшие — жители Львовской области.