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Во Львовской области полицейский создал ДТП: есть погибший

23 августа 2023 11:42
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области полицейский создал ДТП: есть погибший
Дорожный знак. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Вчера, 22 августа около 23:00, на автодороге Киев — Чоп, в селе Ямполь произошло ДТП. В результате столкновения двух автомобилей погиб и пострадали.

Об этом сообщили в пересслужбе патрульной полиции Львовщины.

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"Произошло столкновение между автомобилями Opel, предварительно под управлением полицейского управления патрульной полиции Львовской области, который находился вне службы и Volkswagen. В результате столкновения водитель Volkswagen погиб на месте происшествия. Трех пассажиров из автомобиля Opel госпитализировали",  — говорится в сообщении.

В настоящее время делом занимается следствие. Департамент патрульной полиции назначил служебное расследование. Полицейский был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине в селе Малнов Яворивского района водитель микроавтобуса  Renault Traffic наехал на электрическую инвалидную коляску, в которой ехала местная жительница — школьница. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

Также мы ранее писали, что на улице Владимира Великого во Львове водитель BMW 530D  наехал на трех пешеходов  — 36-летнюю женщину, 11-летнего мальчика и девятилетнюю девочку. Все пострадавшие  — жители Львовской области.

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