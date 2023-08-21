Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині водій мікроавтобуса насмерть збив школярку на інвалідному візку arrow

На Львівщині водій мікроавтобуса насмерть збив школярку на інвалідному візку

21 серпня 2023 11:11
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині водій мікроавтобуса насмерть збив школярку на інвалідному візку
Місце ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Напередоні, 20 серпня о 21.15 у селі Малнів Яворівського району, водій мікроавтобуса "Рено Трафік" наїхав на  електричний інвалідний візок, в якому їхала  місцева мешканка — школярка. Від отриманих травм дівчинка померла на місці події.

Про це повідомили у пресслужбі Поліції Львівскьої області.

Читайте також:

Деталі ДТП в селі Малнів

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Рено Трафік", 55-річний житель міста Мостиська, скоїв наїзд на електричний інвалідний візок, в якому їхала 14-річна дівчина, місцева мешканка. Від отриманих травм школярка померла на місці події", — йдеться у повідомленні. 

Мікроавтобус на місці ДТП. Фото: Нацполіція Львівщини
Мікроавтобус на місці ДТП. Фото: Нацполіція Львівщини

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання  — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, ми раніше писали, у Львові сталася ДТП між легковим автомобілем та трамваєм на вулиці Городоцька. Водій машини Chery Jaggi, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння (2,24 проміле), не врахував дистанцію і зіткнувся з трамваєм ззаду.

Також, ми раніше писали, що на вулиці Володимира Великого у Львові водій BMW 530D наїхав на трьох пішоходів — 36-річну жінку, 11-річного хлопчика та дев’ятирічну дівчинку. Усі постраждалі — мешканці Львівської області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз