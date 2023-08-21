На Львівщині водій мікроавтобуса насмерть збив школярку на інвалідному візку

Місце ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція Львівщини

Напередоні, 20 серпня о 21.15 у селі Малнів Яворівського району, водій мікроавтобуса "Рено Трафік" наїхав на електричний інвалідний візок, в якому їхала місцева мешканка — школярка. Від отриманих травм дівчинка померла на місці події.

Про це повідомили у пресслужбі Поліції Львівскьої області.

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"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Рено Трафік", 55-річний житель міста Мостиська, скоїв наїзд на електричний інвалідний візок, в якому їхала 14-річна дівчина, місцева мешканка. Від отриманих травм школярка померла на місці події", — йдеться у повідомленні.

Мікроавтобус на місці ДТП. Фото: Нацполіція Львівщини

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події. Слідчі дії тривають.

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Також, ми раніше писали, що на вулиці Володимира Великого у Львові водій BMW 530D наїхав на трьох пішоходів — 36-річну жінку, 11-річного хлопчика та дев’ятирічну дівчинку. Усі постраждалі — мешканці Львівської області.