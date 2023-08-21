Во Львовской области водитель микроавтобуса насмерть сбил школьницу на инвалидной коляске

Место ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция Львовщины

Накануне, 20 августа в 21.15 в селе Малнов Яворовского района, водитель микроавтобуса "Рено Трафик" наехал на электрическую инвалидную коляску, в которой ехала местная жительница — школьница. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Львовской области.

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"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Рено Трафик", 55-летний житель города Мостиска, совершил наезд на электрическую инвалидную коляску, в которой ехала 14-летняя девушка, местная жительница. От полученных травм школьница скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Микроавтобус на месте ДТП. Фото: Нацполиция Львовщины

Следователи открыли уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Полицейские устанавливают детали происшествия. Следственные действия продолжаются.

Напомним, мы ранее писали, во Львове произошло ДТП между легковым автомобилем и трамваем на улице Городоцкой. Водитель машины Chery Jaggi, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,24 промилле), не учел дистанцию и столкнулся с трамваем сзади.

Также мы ранее писали, что на улице Владимира Великого во Львове водитель BMW 530D наехал на трех пешеходов — 36-летнюю женщину, 11-летнего мальчика и девятилетнюю девочку. Все пострадавшие — жители Львовской области.