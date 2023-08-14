Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові на пішохідному переході водій іномарки збив трьох людей: деталі arrow

У Львові на пішохідному переході водій іномарки збив трьох людей: деталі

14 серпня 2023 12:49
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові на пішохідному переході водій іномарки збив трьох людей: деталі
Авто чоловіка, який наїхав на людей. Фото: Нацполіція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Напередодні, 13 серпня, близько 20.00 на вулиці Володимира Великого у Львові водій BMW 530D наїхав на трьох пішоходів — 36-річну жінку, 11-річного хлопчика та дев’ятирічну дівчинку. Усі постраждалі — мешканці Львівської області.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

Читайте також:

Деталі ДТП

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW 530D, 36-річний львів’янин, здійснив наїзд на трьох пішоходів. Внаслідок ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", — йдеться у повідомленні.

Авто на пішохідному переході. Фото: Нацполіція Львівщини
Авто на пішохідному переході. Фото: Нацполіція Львівщини 

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові на проспекті Червоної Калини 23-річна водійка в'їхала у припарковані автомобілі. У поліції заявляють, що дівчина була п'яною. 

Також, ми писали, що у селі Суховоля біля Львова п’яна 39-річна водійка позашляховика BMW X5, рухаючись заднім ходом, збила чотирьох пішоходів. Аварія сталася біля місцевого озера.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз