У Львові на пішохідному переході водій іномарки збив трьох людей: деталі

Авто чоловіка, який наїхав на людей. Фото: Нацполіція Львівщини

Напередодні, 13 серпня, близько 20.00 на вулиці Володимира Великого у Львові водій BMW 530D наїхав на трьох пішоходів — 36-річну жінку, 11-річного хлопчика та дев’ятирічну дівчинку. Усі постраждалі — мешканці Львівської області.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

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"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW 530D, 36-річний львів’янин, здійснив наїзд на трьох пішоходів. Внаслідок ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", — йдеться у повідомленні.

Авто на пішохідному переході. Фото: Нацполіція Львівщини

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові на проспекті Червоної Калини 23-річна водійка в'їхала у припарковані автомобілі. У поліції заявляють, що дівчина була п'яною.

Також, ми писали, що у селі Суховоля біля Львова п’яна 39-річна водійка позашляховика BMW X5, рухаючись заднім ходом, збила чотирьох пішоходів. Аварія сталася біля місцевого озера.