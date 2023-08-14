Во Львове на пешеходном переходе водитель иномарки сбил трех человек: детали

Автомобиль мужчині, который наехал на людей. Фото: Нацполиция Львовщины

Накануне, 13 августа, около 20.00 на улице Владимира Великого во Львове водитель BMW 530D наехал на трех пешеходов — 36-летнюю женщину, 11-летнего мальчика и девятилетнюю девочку. Все пострадавшие — жители Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовщины.

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Подробности ДТП

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW 530D, 36-летний львовянин, совершил наезд на трех пешеходов. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

Автомобиль на пешеходном переходе. Фото: Нацполиция Львовщины

По факту аварии было открыто уголовное дело по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове на проспекте Червоной Калины 23-летняя водитель въехала в припаркованные автомобили. В полиции заявляют, что она была пьяной.

Также мы писали, что в селе Суховоля возле Львова пьяная 39-летняя водитель внедорожника BMW X5, двигаясь задним ходом, сбила четырех пешеходов. Авария произошла у местного озера.