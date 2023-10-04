На Львовщине будут судить мужчину, который наехал на школьницу
Львовские прокуроры направили в суд дело относительно 26-летнего жителя Сколевщины. Мужчина превысив скорость, совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку в результате которого школьница скончалась на месте ДТП.
Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
Мужчину взяли под стражу
Жителю Львовщины инкриминировано нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших за собой смерть потерпевшей.
"Расследованием установлено, что в июле этого года в поселке Верхнее-Синевидное водитель автомобиля, превысив скорость, совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку. Не останавливаясь, он скрылся с места происшествия, а уже очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Однако школьница скончалась до приезда последней" , — говорится в сообщении.
Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове водитель кроссовера сбил на пешеходном переходе двух женщин. Женщины получили тяжелые травмы, впрочем, виновному в ДТП удалось избежать наказания в виде пятилетнего тюремного срока.
Также, мы ранее писали, что на автодороге Киев — Чоп недалеко от села Раковец Львовского района произошло смертельное ДТП. В результате аварии на месте трегедии погиб двухлетний мальчик.