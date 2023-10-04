Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow На Львовщине будут судить мужчину, который наехал на школьницу arrow

На Львовщине будут судить мужчину, который наехал на школьницу

4 октября 2023 15:53
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
На Львовщине будут судить мужчину, который "наехал" на школьницу
Руки мужчины за решеткой. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Львовские прокуроры направили в суд дело  относительно 26-летнего жителя Сколевщины. Мужчина превысив скорость, совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку в результате которого школьница скончалась на месте ДТП.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Читайте также:

Мужчину взяли под стражу

Жителю Львовщины инкриминировано нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших за собой смерть потерпевшей.

"Расследованием установлено, что в июле этого года в поселке Верхнее-Синевидное водитель автомобиля, превысив скорость, совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку. Не останавливаясь, он скрылся с места происшествия, а уже очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Однако школьница скончалась до приезда последней" , — говорится в сообщении.

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове водитель кроссовера сбил на пешеходном переходе двух женщин. Женщины получили тяжелые травмы, впрочем, виновному в ДТП удалось избежать наказания в виде пятилетнего тюремного срока.

Также, мы ранее писали, что на автодороге Киев — Чоп недалеко от села Раковец Львовского района произошло смертельное ДТП. В результате аварии на месте трегедии погиб двухлетний мальчик.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз