На Львовщине будут судить мужчину, который "наехал" на школьницу

Руки мужчины за решеткой. Фото: Google

Львовские прокуроры направили в суд дело относительно 26-летнего жителя Сколевщины. Мужчина превысив скорость, совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку в результате которого школьница скончалась на месте ДТП.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Жителю Львовщины инкриминировано нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших за собой смерть потерпевшей.

"Расследованием установлено, что в июле этого года в поселке Верхнее-Синевидное водитель автомобиля, превысив скорость, совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку. Не останавливаясь, он скрылся с места происшествия, а уже очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Однако школьница скончалась до приезда последней" , — говорится в сообщении.

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове водитель кроссовера сбил на пешеходном переходе двух женщин. Женщины получили тяжелые травмы, впрочем, виновному в ДТП удалось избежать наказания в виде пятилетнего тюремного срока.

Также, мы ранее писали, что на автодороге Киев — Чоп недалеко от села Раковец Львовского района произошло смертельное ДТП. В результате аварии на месте трегедии погиб двухлетний мальчик.