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На Львівщині судитимуть чоловіка, який побив та пограбував 93-річну бабусю

27 квітня 2023 17:51
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині судитимуть чоловіка, який побив та пограбував на 93-річну бабусю
Зловмисник проник у квартиру потерпілої, побив її та заволодів грошима. Фото: УНІАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Зловмисник  — 52-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району, проник у квартиру потерпілої, побив її та заволодів грошима. За скоєне йому загрожує покарання  — позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Про це повідомили в Нацполіції Львівщини

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Деталі справи

Як встановили правоохоронці, 23 лютого близько 21:30 зловмисник проник у квартиру до 93-річної жительки міста Борислав, вдарив її по голові, заволодів грошовими коштами у сумі 15 тисяч гривень, після чого втік. Під час нападу господиня впала на підлогу та зламала шийку стегнової кістки.

Чоловік побив бабусю та вкраа в неї 15 тисяч гривень. Фото: Нацполіція Львівщини
Чоловік побив бабусю та вкрав в неї 15 тисяч гривень. Фото: Нацполіція Львівщини 

До встановлення особи та розшуку нападника були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції. Правоохоронці провели комплекс заходів, оперативно встановили, що до скоєння злочину причетний 52-річний мешканець одного з сіл району та затримали його. Зараз за рішенням суду він перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України, завершене, обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому – позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми раніше писали, що львів’янина, який, погрожуючи зброєю, скоїв розбійний напад на готель, взяли під варту на два місяці із можливістю внесення застави.

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