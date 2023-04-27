Во Львовской области будут судить мужчину, который избил и ограбил на 93-летнюю бабушку

Злоумышленник проник в квартиру потерпевшей, избил ее и завладел деньгами. Фото: ua-reporter

Злоумышленник — 52-летний житель одного из сел Дрогобычского района, проник в квартиру потерпевшей, избил ее и завладел деньгами. За совершенное ему грозит наказание — лишение свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

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Детали дела

Как установили правоохранители, 23 февраля около 21:30 злоумышленник проник в квартиру до 93-летней жительницы города Борислав, ударил ее по голове, завладел денежными средствами в сумме 15 тысяч гривен, после чего скрылся. Во время нападения хозяйка упала на пол и сломала шейку бедренной кости.

Мужчина избил бабушку и украл у нее 15 тысяч гривен. Фото: Нацполиция Львовщины

К установлению личности и розыску нападающего были задействованы оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Дрогобычского районного отдела полиции. Правоохранители провели комплекс мероприятий, оперативно установили, что к совершению преступления причастен 52-летний житель одного из сел района и был задержан. Сейчас по решению суда он находится под стражей.

Досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч.4 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины, завершено, обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Максимальное наказание, угрожающее обвиняемому — лишение свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, мы ранее писали, что львовянина, который, угрожая оружием, совершил разбойное нападение на гостиницу, заключили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога.