На Львівщині судитимуть чоловіка, який закликав до захоплення влади

Чоловік, який закликав до захоплення державної влади. Фото: Львівська обласна прокуратура

За даними прокуратури, мешканець Львівщини на своїй сторінці у соцмережі Facebook постив заклики до насильницького захоплення державної влади та зміни конституційного ладу України. Також обвинувачений закликав українців до формування повстанських загонів та організації самого повстання.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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"Чоловік оголошував, що необхідно створити організацію "Повстанський рух", яка очолить повстання і не дасть більше переживати "ганьбу бездержав'я". У своїх публікаціях обвинувачений писав, що потрібно побороти "бандитський режим, який триває майже 30 років". Також, він зазначав номер свого мобільного телефону для можливості сконстатувати з ним", — йдеться у повідомленні.

За фактами публічних закликів до насильницької зміни конституційного ладу та до захоплення державної влади чоловіку інкримінують ч. 2 ст. 109 КК України. Згідно з цим йому загрожує позбавлення волі від 5 до 7 років.

Нагадаємо, ми раніше писали, у Львові затримали ще одного любителя країни-агресора. За даними правоохоронців, мешканець Львова через акаунт у забороненій соцмережі поширював дописи, у яких публічно виправдовував злочини та збройну агресію РФ. Окрім того, чоловік публічно закликав до вчинення зміни меж території та державного кордону України.

Також СБУ встановила чергового зрадника Батьківщини, ним виявився 46-річний мешканець Львівщини. Чоловік добровільно приєднався до терористичної організації однієї з квазіреспублік та воював у складі 1-го армійського корпусу народної міліції "ДНР".

Окрім того, ми раніше писали, що Служба безпеки викрила у Львові та області двох чоловіків, які відкрито підтримували збройну агресію Росії проти України, ще й займалися агітацією у російських соцмережах.