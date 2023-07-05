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Во Львовской области будут судить мужчину, который призывал к захвату власти

5 июля 2023 13:43
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области будут судить мужчину, который призывал к захвату власти
Мужчина, призывавший к захвату государственной власти. Фото: Львовская областная прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

По данным прокуратуры, житель Львовщины на своей странице в соцсети Facebook постил призывы к насильственному захвату государственной власти и изменению конституционного строя Украины. Также обвиняемый призвал украинцев к формированию повстанческих отрядов и организации самого восстания.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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"Мужчина объявлял, что необходимо создать организацию "Повстанческое движение", которая возглавит восстание и не даст больше переживать "позор бездержавию". В своих публикациях обвиняемый писал, что нужно побороть "бандитский режим, который длится почти 30 лет", он отмечал номер своего мобильного телефона для возможности сконтактировать с ним", — говорится в сообщении.

По фактам публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 109 УК Украины. Согласно этому ему грозит лишение свободы от 5 до 7 лет.

Напомним, мы раньше писали, во Львове задержан еще один любитель страны-агрессора. По данным правоохранителей, житель Львова через аккаунт в запрещенной соцсети распространял сообщения, в которых публично оправдывал преступления и вооруженную агрессию РФ. Кроме того, мужчина публично призвал к совершению изменения границ территории и государственной границы Украины.

Также СБУ установила очередного предателя Родины, им оказался 46-летний житель Львовщины. Мужчина добровольно присоединился к террористической организации одной из квазиреспублик и воевал в составе 1-го армейского корпуса народной милиции "ДНР".

Кроме того, мы ранее писали, что Служба безопасности разоблачила во Львове и области двух мужчин, открыто поддерживавших вооруженную агрессию России против Украины, еще и занимавшихся агитацией в российских соцсетях.

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