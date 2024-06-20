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На Львівщині тимчасово вимикають газ — де і коли не буде блакитного палива

20 червня 2024 13:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вимкнення газу на Львівщині — де і коли не буде блакитного палива
Газовик за роботою. Фото ілюстративне: gorod.cn.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Львівській області протягом четверга-п’ятниці, 20 та 21 червня тимчасово вимкнуть газопостачання  через проведення ремонтних робіт. Без газу лишатимуться 23 населені пункти регіону. 

Про це повідомила львівська філія "Газмережі" у четвер, 20 червня.

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Стрийський район:

20 червня через проведення планових робіт тимчасово буде припинено газопостачання для 235 абонентів у селі Вівня. Тривалість відключень — 08:00-17:00.

Самбірський район:

  • с. Березів
  • с. Буньковичі
  • с. Велика Сушиця
  • с. Глибока
  • с. Городовичі
  • с. Заріччя
  • с. Засадки
  • с. Лібухова
  • с. Муроване
  • с. Нижня Вовча
  • с. Поляна
  • с. Скелівка
  • с. Сливниця
  • с. Слохині
  • с. Старява
  • с. Тарнавка
  • с. Терло
  • с. Хирів
  • с. Шумина

Терміни відключення — з 20 червня з 08:00 по 21 червня після 12:00.

Також 20 червня без газопостачання залишаться 334 абоненти у селі Нагірне. Терміни робіт — 09:00-13:00.

Львівський район:

  • Львів, вул. Тракт Глинянський 152 (котеджі)
  • Львів, вул. П. Лодія
  • Львів, вул. Залізна
  • с. Лисиничі

Терміни відключення — протягом 10:00-17:00.

Нагадаємо,  20 червня у Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 06:00 до 24:00.

Водночас у місті Кам'янка-Бузька потонув 14-річний хлопець під час купання, коли пірнув у воду з пірса та не винирнув.

ремонт
Україна
Львівська область
сфера енергетики
газопостачання
газ

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