Вимкнення газу на Львівщині — де і коли не буде блакитного палива

На Львівщині тимчасово вимикають газ — де і коли не буде блакитного палива
У Львівській області протягом четверга-п’ятниці, 20 та 21 червня тимчасово вимкнуть газопостачання через проведення ремонтних робіт. Без газу лишатимуться 23 населені пункти регіону.
Про це повідомила львівська філія "Газмережі" у четвер, 20 червня.
На Львівщині вимикатимуть газопостачання
Стрийський район:
20 червня через проведення планових робіт тимчасово буде припинено газопостачання для 235 абонентів у селі Вівня. Тривалість відключень — 08:00-17:00.
Самбірський район:
- с. Березів
- с. Буньковичі
- с. Велика Сушиця
- с. Глибока
- с. Городовичі
- с. Заріччя
- с. Засадки
- с. Лібухова
- с. Муроване
- с. Нижня Вовча
- с. Поляна
- с. Скелівка
- с. Сливниця
- с. Слохині
- с. Старява
- с. Тарнавка
- с. Терло
- с. Хирів
- с. Шумина
Терміни відключення — з 20 червня з 08:00 по 21 червня після 12:00.
Також 20 червня без газопостачання залишаться 334 абоненти у селі Нагірне. Терміни робіт — 09:00-13:00.
Львівський район:
- Львів, вул. Тракт Глинянський 152 (котеджі)
- Львів, вул. П. Лодія
- Львів, вул. Залізна
- с. Лисиничі
Терміни відключення — протягом 10:00-17:00.
Нагадаємо, 20 червня у Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 06:00 до 24:00.
Водночас у місті Кам'янка-Бузька потонув 14-річний хлопець під час купання, коли пірнув у воду з пірса та не винирнув.
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