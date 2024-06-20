Вимкнення газу на Львівщині — де і коли не буде блакитного палива

Газовик за роботою. Фото ілюстративне: gorod.cn.ua

У Львівській області протягом четверга-п’ятниці, 20 та 21 червня тимчасово вимкнуть газопостачання через проведення ремонтних робіт. Без газу лишатимуться 23 населені пункти регіону.

Про це повідомила львівська філія "Газмережі" у четвер, 20 червня.

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Стрийський район:

20 червня через проведення планових робіт тимчасово буде припинено газопостачання для 235 абонентів у селі Вівня. Тривалість відключень — 08:00-17:00.

Самбірський район:

с. Березів

с. Буньковичі

с. Велика Сушиця

с. Глибока

с. Городовичі

с. Заріччя

с. Засадки

с. Лібухова

с. Муроване

с. Нижня Вовча

с. Поляна

с. Скелівка

с. Сливниця

с. Слохині

с. Старява

с. Тарнавка

с. Терло

с. Хирів

с. Шумина

Терміни відключення — з 20 червня з 08:00 по 21 червня після 12:00.

Також 20 червня без газопостачання залишаться 334 абоненти у селі Нагірне. Терміни робіт — 09:00-13:00.

Львівський район:

Львів, вул. Тракт Глинянський 152 (котеджі)

Львів, вул. П. Лодія

Львів, вул. Залізна

с. Лисиничі

Терміни відключення — протягом 10:00-17:00.

Нагадаємо, 20 червня у Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 06:00 до 24:00.

Водночас у місті Кам'янка-Бузька потонув 14-річний хлопець під час купання, коли пірнув у воду з пірса та не винирнув.