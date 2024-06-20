Отключение газа во Львовской области — где и когда не будет голубого топлива

Во Львовской области временно выключают газ — где и когда не будет голубого топлива
Во Львовской области в течение четверга-пятницы, 20 и 21 июня временно отключат газоснабжение из-за проведения ремонтных работ. Без газа будут оставаться 23 населенных пункта региона.
Об этом сообщил львовский филиал "Газмережі" в четверг, 20 июня.
Во Львовской области будут выключать газоснабжение
Стрыйский район:
20 июня из-за проведения плановых работ временно будет прекращено газоснабжение для 235 абонентов в селе Овня. Продолжительность отключений — 08:00-17:00.
Самборский район:
- с. Березов
- с. Буньковичи
- с. Большая Сушица
- с. Глубокая
- с. Городовичи
- с. Заречье
- с. Засадки
- с. Либухова
- с. Каменное
- с. Нижняя Волчья
- с. Поляна
- с. Скаловка
- с. Сливница
- с. Слохини
- с. Старово
- с. Торновка
- с. Терло
- с. Хирев
- с. Шумина
Сроки отключения — с 20 июня с 08:00 по 21 июня после 12:00.
Также 20 июня без газоснабжения останутся 334 абонента в селе Нагорное. Сроки работ — 09:00-13:00.
Львовский район:
- Львов, ул. Тракт Глинянский 152 (коттеджи)
- Львов, ул. П. Лодия
- Львов, ул. Железная
- с. Лесиничи
Сроки отключения — в течение 10:00-17:00.
Напомним, 20 июня во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 06:00 до 24:00.
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