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Во Львовской области временно выключают газ — где и когда не будет голубого топлива

20 июня 2024 13:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Отключение газа во Львовской области — где и когда не будет голубого топлива
Газовик за работой. Фото иллюстративное: gorod.cn.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Львовской области в течение четверга-пятницы, 20 и 21 июня временно отключат газоснабжение из-за проведения ремонтных работ. Без газа будут оставаться 23 населенных пункта региона.

Об этом сообщил львовский филиал "Газмережі" в четверг, 20 июня.

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Стрыйский район:

20 июня из-за проведения плановых работ временно будет прекращено газоснабжение для 235 абонентов в селе Овня. Продолжительность отключений — 08:00-17:00.

Самборский район:

  • с. Березов
  • с. Буньковичи
  • с. Большая Сушица
  • с. Глубокая
  • с. Городовичи
  • с. Заречье
  • с. Засадки
  • с. Либухова
  • с. Каменное
  • с. Нижняя Волчья
  • с. Поляна
  • с. Скаловка
  • с. Сливница
  • с. Слохини
  • с. Старово
  • с. Торновка
  • с. Терло
  • с. Хирев
  • с. Шумина

Сроки отключения — с 20 июня с 08:00 по 21 июня после 12:00.

Также 20 июня без газоснабжения останутся 334 абонента в селе Нагорное. Сроки работ — 09:00-13:00.

Львовский район:

  • Львов, ул. Тракт Глинянский 152 (коттеджи)
  • Львов, ул. П. Лодия
  • Львов, ул. Железная
  • с. Лесиничи

Сроки отключения — в течение 10:00-17:00.

Напомним, 20 июня во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 06:00 до 24:00.

В то же время в городе Каменка-Бугская утонул 14-летний парень во время купания, когда нырнул в воду с пирса и не вынырнул.

ремонт
Украина
Львовская область
сфера энергетики
газоснабжение
газ

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