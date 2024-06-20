Отключение газа во Львовской области — где и когда не будет голубого топлива

Газовик за работой. Фото иллюстративное: gorod.cn.ua

Во Львовской области в течение четверга-пятницы, 20 и 21 июня временно отключат газоснабжение из-за проведения ремонтных работ. Без газа будут оставаться 23 населенных пункта региона.

Об этом сообщил львовский филиал "Газмережі" в четверг, 20 июня.

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Стрыйский район:

20 июня из-за проведения плановых работ временно будет прекращено газоснабжение для 235 абонентов в селе Овня. Продолжительность отключений — 08:00-17:00.

Самборский район:

с. Березов

с. Буньковичи

с. Большая Сушица

с. Глубокая

с. Городовичи

с. Заречье

с. Засадки

с. Либухова

с. Каменное

с. Нижняя Волчья

с. Поляна

с. Скаловка

с. Сливница

с. Слохини

с. Старово

с. Торновка

с. Терло

с. Хирев

с. Шумина

Сроки отключения — с 20 июня с 08:00 по 21 июня после 12:00.

Также 20 июня без газоснабжения останутся 334 абонента в селе Нагорное. Сроки работ — 09:00-13:00.

Львовский район:

Львов, ул. Тракт Глинянский 152 (коттеджи)

Львов, ул. П. Лодия

Львов, ул. Железная

с. Лесиничи

Сроки отключения — в течение 10:00-17:00.

Напомним, 20 июня во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 06:00 до 24:00.

В то же время в городе Каменка-Бугская утонул 14-летний парень во время купания, когда нырнул в воду с пирса и не вынырнул.