На Львівщині транспортний колапс: КПП забиті авто на в'їзд до України

Черга на кордоні.

На кордоні у Львівській області фіксується накопичення транспорту на в'їзд в Україну. Найбільші черги утворилися в пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець".

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, інформує Новини.LIVE.

Ситуація на кордоні України 11 квітня

Напередодні Великодня, 12 квітня, на пунктах пропуску фіксуються значні черги. Водіїв та пасажирів попереджають про можливі затримки.

За даними ДПСУ, станом на зараз у пункті пропуску "Шегині" очікують 70 легкових автомобілів, у "Краківці" — 60 авто, а в "Угриневі" — 10 легкових автомобілів.

Також спостерігається накопичення автобусів на в'їзд: у "Шегинях" — 10 автобусів, у "Краківці" — 6.

Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним. На виїзд з України черг не зафіксовано.

Прикордонники рекомендують враховувати поточну ситуацію під час планування поїздок та за можливості обирати менш завантажені маршрути.

Повідомлення ДПСУ.

