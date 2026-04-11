Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів На Львівщині транспортний колапс: КПП забиті авто на в'їзд до України

На Львівщині транспортний колапс: КПП забиті авто на в'їзд до України

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 12:42
Черга на кордоні. Фото: ДПСУ

На кордоні у Львівській області фіксується накопичення транспорту на в'їзд в Україну. Найбільші черги утворилися в пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець".

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, інформує Новини.LIVE.

Ситуація на кордоні України 11 квітня

Напередодні Великодня, 12 квітня, на пунктах пропуску фіксуються значні черги. Водіїв та пасажирів попереджають про можливі затримки.

За даними ДПСУ, станом на зараз у пункті пропуску "Шегині" очікують 70 легкових автомобілів, у "Краківці" — 60 авто, а в "Угриневі" — 10 легкових автомобілів.

Також спостерігається накопичення автобусів на в'їзд: у "Шегинях" — 10 автобусів, у "Краківці" — 6.

Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним. На виїзд з України черг не зафіксовано.

Прикордонники рекомендують враховувати поточну ситуацію під час планування поїздок та за можливості обирати менш завантажені маршрути.

На кордоні з Україною фіксують черги 11 квітня
Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомляли Новини.LIVE, у храмах Львова у Страсну п'ятницю пройшли богослужіння, присвячені вшануванню страждань Ісуса Христа. Однією з ключових подій є викладення плащаниці — символічного полотна із зображенням Христа, яке виставляють для поклоніння.

А також журналістка Новини.LIVE розповіла, як змінилися ціни у Львові напередодні Великодня. Серед покупців зріст попит на святкові продукти — яйця, масло та паски.

Львівська область затори черги на кордоні
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації