Главная Львов На Львовщине транспортный коллапс: КПП забиты авто на въезд в Украину

Дата публикации 11 апреля 2026 12:42
Очередь на границе. Фото: ГПСУ

На границе во Львовской области фиксируется накопление транспорта на въезд в Украину. Наибольшие очереди образовались в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, информирует Новини.LIVE.

Ситуация на границе Украины 11 апреля

Накануне Пасхи, 12 апреля, на пунктах пропуска фиксируются значительные очереди. Водителей и пассажиров предупреждают о возможных задержках.

По данным ГПСУ, по состоянию на сейчас в пункте пропуска "Шегини" ожидают 70 легковых автомобилей, в "Краковце " — 60 авто, а в "Угриневе " — 10 легковых автомобилей.

Также наблюдается накопление автобусов на въезд: в "Шегинях " — 10 автобусов, в "Краковке " — 6.

В то же время на других пунктах пропуска Львовщины движение остается свободным. На выезд из Украины очередей не зафиксировано.

Пограничники рекомендуют учитывать текущую ситуацию при планировании поездок и по возможности выбирать менее загруженные маршруты.

На кордоні з Україною фіксують черги 11 квітня
Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, в храмах Львова в Страстную пятницу прошли богослужения, посвященные чествованию страданий Иисуса Христа. Одним из ключевых событий является выкладывание плащаницы — символического полотна с изображением Христа, которое выставляют для поклонения.

А также журналистка Новини.LIVE рассказала, как изменились цены во Львове накануне Пасхи. Среди покупателей рост спрос на праздничные продукты — яйца, масло и куличи.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
