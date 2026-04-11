На Львовщине транспортный коллапс: КПП забиты авто на въезд в Украину

Очередь на границе. Фото: ГПСУ

На границе во Львовской области фиксируется накопление транспорта на въезд в Украину. Наибольшие очереди образовались в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, информирует Новини.LIVE.

Ситуация на границе Украины 11 апреля

Накануне Пасхи, 12 апреля, на пунктах пропуска фиксируются значительные очереди. Водителей и пассажиров предупреждают о возможных задержках.

По данным ГПСУ, по состоянию на сейчас в пункте пропуска "Шегини" ожидают 70 легковых автомобилей, в "Краковце " — 60 авто, а в "Угриневе " — 10 легковых автомобилей.

Также наблюдается накопление автобусов на въезд: в "Шегинях " — 10 автобусов, в "Краковке " — 6.

В то же время на других пунктах пропуска Львовщины движение остается свободным. На выезд из Украины очередей не зафиксировано.

Пограничники рекомендуют учитывать текущую ситуацию при планировании поездок и по возможности выбирать менее загруженные маршруты.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот из Telegram

