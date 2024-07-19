Мобілізація в Україні — хлопець допоміг братам-ухилянтам втекти з країни

Прикордонники біля річки. Фото ілюстративне: ДПСУ

У Львівській області учень вищого професійного училища харчових технологій допоміг своїм двоюрідним братам виїхати за межі країни задля уникнення служби у Збройних силах України. Хлопця засудили до п'яти років ув'язнення, але звільнили від покарання з іспитовим терміном у 1,5 роки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами судового засідання, уродженець Самбора та учень львівського училища Тимофій Никитюк у травні 2024 року допоміг двом братам з Рівненщини уникнути мобілізації та незаконно перетнути українсько-польський кордон.

Хлопець провів двоюрідних братів до огородженої лінії прикордонних інженерних споруджень. Вони перелізли через колючі дроти й обвинувачений показав братам, де протікає річка Сян. Ухилянти вдало перетнули кордон поза пунктом пропуску, але на польській стороні їх затримали прикордонники. Тимофій Никитюк повернувся додому.

Щодо мешканця Львівщини порушили кримінальну справу щодо незаконного переправлення осіб через кордон. У суді обвинувачений визнав свою провину та детально описав, як допоміг двоюрідним братам з Рівненщини незаконно перетнути кордон.

Рішення суду

Справу розглянув суддя Ростислав Ференц, який дослідив матеріали та аргументи сторін.

В результаті Ференц призначив обвинувачуваному покарання, взявши до уваги вимоги прокурора — п'ять років ув'язнення зі звільненням від відбування покарання.

Обвинувачуваному встановили 1,5 роки іспитового терміну та заборонили займатися діяльністю пов’язаною з організацією переправлення осіб через державний кордон України на строк один рік.

В хлопця ще є час можливість подати апеляцію задля оскарження рішення суду.

Раніше Яворівський районний суд Львівщини визнав військового винним у самовільному залишенні місця військової служби.

Ми також писали, що Верховна Рада України розгляне зміни до Кримінально-процесуального кодексу щодо самовільного залишення військової частини.