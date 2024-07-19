Мобилизация в Украине — парень помог братьям-уклончанам бежать из страны

Пограничники у реки. Фото иллюстративное: ГПСУ

Во Львовской области ученик высшего профессионального училища пищевых технологий помог своим двоюродным братьям выехать за пределы Украины во избежание службы в Вооруженных силах Украины. Парня приговорили к пяти годам заключения, но освободили от наказания с испытательным сроком в 1,5 года.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам судебного заседания, уроженец Самбора и ученик львовского училища Тимофей Никитюк в мае 2024 помог двум братьям из Ровенской области избежать мобилизации и незаконно пересечь украинско-польскую границу.

Парень провел двоюродных братьев к огражденной линии пограничных инженерных сооружений. Они перелезли через колючие провода и обвиняемый показал братьям, где протекает река Сян. Уклонисты удачно пересекли границу вне пункта пропуска, но на польской стороне их задержали пограничники. Тимофей Никитюк вернулся домой.

В отношении жителя Львовской области возбудили уголовное дело по незаконной переправке лиц через границу. В суде обвиняемый признал свою вину и подробно описал, как помог двоюродным братьям из Ровенской области незаконно пересечь границу.

Решение суда

Дело рассмотрел судья Ростислав Ференц, исследовавший материалы и аргументы сторон.

В результате Ференц назначил обвиняемому наказание, учитывая требования прокурора — пять лет заключения с освобождением от отбывания наказания.

Обвиняемому установили 1,5 года испытательного срока и запретили заниматься деятельностью, связанной с организацией переправки лиц через государственную границу Украины на срок один год. У парня есть время подать апелляцию для обжалования решения суда.

Ранее Яворовский районный суд Львовской области признал военного виновным в самовольном уходе с места военной службы.

Мы также писали, что Верховная Рада Украины рассмотрит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс относительно самовольного ухода из воинской части.