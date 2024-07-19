Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области ученик помог братьям незаконно перейти границу — суд вынес приговор arrow

Во Львовской области ученик помог братьям незаконно перейти границу — суд вынес приговор

19 июля 2024 15:14
Дмитрий Галушка - Редактор
Мобилизация в Украине — парень помог братьям-уклончанам бежать из страны
Пограничники у реки. Фото иллюстративное: ГПСУ
Дмитрий Галушка - Редактор

Во Львовской области ученик высшего профессионального училища пищевых технологий помог своим двоюродным братьям выехать за пределы Украины во избежание службы в Вооруженных силах Украины. Парня приговорили к пяти годам заключения, но освободили от наказания с испытательным сроком в 1,5 года.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам судебного заседания, уроженец Самбора и ученик львовского училища Тимофей Никитюк в мае 2024 помог двум братьям из Ровенской области избежать мобилизации и незаконно пересечь украинско-польскую границу.

Парень провел двоюродных братьев к огражденной линии пограничных инженерных сооружений. Они перелезли через колючие провода и обвиняемый показал братьям, где протекает река Сян. Уклонисты удачно пересекли границу вне пункта пропуска, но на польской стороне их задержали пограничники. Тимофей Никитюк вернулся домой.

В отношении жителя Львовской области возбудили уголовное дело по незаконной переправке лиц через границу. В суде обвиняемый признал свою вину и подробно описал, как помог двоюродным братьям из Ровенской области незаконно пересечь границу.

Решение суда

Дело рассмотрел судья Ростислав Ференц, исследовавший материалы и аргументы сторон.

В результате Ференц назначил обвиняемому наказание, учитывая требования прокурора — пять лет заключения с освобождением от отбывания наказания.

Обвиняемому установили 1,5 года испытательного срока и запретили заниматься деятельностью, связанной с организацией переправки лиц через государственную границу Украины на срок один год. У парня есть время подать апелляцию для обжалования решения суда.

Ранее Яворовский районный суд Львовской области признал военного виновным в самовольном уходе с места военной службы.

Мы также писали, что Верховная Рада Украины рассмотрит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс относительно самовольного ухода из воинской части.

суд Львов Украина уклонисты ГПСУ судебные решения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня