У Львові відремонтують дорогу за понад 600 млн.грн — ProZorro

На Львівщині відремонтують дорогу за понад 600 млн.грн — ProZorro
На Львівщині відремонтують дорогу місцевого значення Дроздовичі — Міженець — Бісковичі. Львівська ОВА замовила ремонт дороги у фірми з Золочівщини за 638 мільйонів гривень.
По це стало відомо через тендер, який розміщений на сайті ProZorro.
Ремонт дороги мають завершити до 31 грудня 2024 року
Департамент дорожнього господарства Львівської ОВА провів тендер у системі ProZorro на поточний середній ремонт автомобільної дороги Дроздовичі — Міженець — Бісковичі, який підрядник повинен здійснити до 31 грудня 2024 року.
"Аукціон стартував 26 жовтня, участь у ньому взяли ТзОВ "Шляховик-Т" та ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл", які запропонували відремонтувати дорогу за 638 963 527 грн й 710 340 334 грн відповідно. Переможцем обрали ТзОВ "Шляховик-Т", а очікувана вартість закупівлі становила 821 289 881 грн", — йдеться у повідомленні.
Додамо, на початку жовтня цього року на Львівщині обмежили здійснення непершочергових видатків з місцевих бюджетів й у результаті цього скасували 22 закупівлі, які стосувались ремонту та будівництва об’єктів спортивної інфраструктури.
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові за майже 3 млн гривень збираються косити газони до зими.
Також, ми писали, що аналітики з територіального управління Бюро економічної безпеки Львівської області виявили тендер на проведення робіт з реконструкції спортивного об’єкта в області. Проведення закупівель здійснювали службові особи одного зі структурних підрозділів Львівської обласної військової адміністрації.
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