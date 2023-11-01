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На Львівщині відремонтують дорогу за понад 600 млн.грн — ProZorro

1 листопада 2023 13:33
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові відремонтують дорогу за понад 600 млн.грн — ProZorro
Ремонт дороги. Фото: 2day.kh.ua
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині відремонтують дорогу місцевого значення Дроздовичі — Міженець — Бісковичі. Львівська ОВА замовила ремонт дороги у фірми з Золочівщини за 638 мільйонів гривень.  

По це стало відомо через тендер, який розміщений на сайті ProZorro.

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Ремонт дороги мають завершити до 31 грудня 2024 року

Департамент дорожнього господарства Львівської ОВА провів тендер у системі ProZorro на поточний середній ремонт автомобільної дороги Дроздовичі  — Міженець — Бісковичі, який підрядник повинен здійснити до 31 грудня 2024 року.

Тендер на ProZorro. Фото: скриншот
Тендер на ProZorro. Фото: скриншот

"Аукціон стартував 26 жовтня, участь у ньому взяли ТзОВ "Шляховик-Т" та ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл", які запропонували відремонтувати дорогу за 638 963 527 грн й 710 340 334 грн відповідно. Переможцем обрали ТзОВ "Шляховик-Т", а очікувана вартість закупівлі становила 821 289 881 грн", — йдеться у повідомленні.

Додамо, на початку жовтня цього року на Львівщині обмежили здійснення непершочергових видатків з місцевих бюджетів й у результаті цього скасували 22 закупівлі, які стосувались ремонту та будівництва об’єктів спортивної інфраструктури.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові за майже 3 млн гривень збираються косити газони до зими.

Також, ми писали, що аналітики з територіального управління Бюро економічної безпеки Львівської області виявили тендер на проведення робіт з реконструкції спортивного об’єкта в області. Проведення закупівель здійснювали службові особи одного зі структурних підрозділів Львівської обласної військової адміністрації.

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