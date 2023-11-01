Во Львове отремонтируют дорогу более чем за 600 млн.грн — ProZorro

Ремонт дороги. Фото: 2day.kh.ua

Во Львовской области отремонтируют дорогу местного значения Дроздовичи — Миженец — Бисковичи. Львовская ОВА заказала ремонт дороги у фирмы из Золочевщины за 638 миллионов гривен.

По этому стало известно из-за тендера, который размещен на сайте ProZorro.

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Ремонт дороги должен быть завершен до 31 декабря 2024 года

Департамент дорожного хозяйства Львовской ОВА провел тендер в системе ProZorro на текущий средний ремонт автомобильной дороги Дроздовичи — Меженец — Бисковичи, который подрядчик должен осуществить до 31 декабря 2024 года.

Тендер на ProZorro. Фото: скриншот

"Аукцион стартовал 26 октября, участие в нем приняли ООО "Дорожник-Т" и ООО "Онур Конструкцион Интернешнл", которые предложили отремонтировать дорогу за 638 963 527 грн и 710 340 334 грн соответственно. Победителем выбрали ООО "Путь ожидаемая стоимость закупки составила 821 289 881 грн", —говорится в сообщении.

Добавим, в начале октября этого года на Львовщине ограничили осуществление первоочередных расходов из местных бюджетов и в результате отменили 22 закупки, которые касались ремонта и строительства объектов спортивной инфраструктуры.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове почти за 3 млн гривен собираются косить газоны до зимы.

Также мы писали, что аналитики по территориальному управлению Бюро экономической безопасности Львовской области выявили тендер на проведение работ по реконструкции спортивного объекта в области. Проведение закупок осуществлялось должностными лицами одного из структурных подразделений Львовской областной военной администрации.