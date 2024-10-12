На Льввіщвині військові намагалися скопіювати персональні дані з військової частини

Військовий за комп'ютером. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

У Львівській області оголосили вирок двом військовим, які намагалися скопіювати персональні дані особового складу військової частини. Витоку даних вдалося запобігти, але порушники понесуть покарання.

Про це йдеться у вироку, який опублікували на Єдиному державному реєтрі судових рішень.

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Інцидент стався у січні та квітні 2024 року. Зокрема, двоє військових незаконно копіювали службову інформацію, яка є закритою для загалу. Йдеться про файли зі списками особового складу військової частини, особисті номери військових, їхні посади, форми допуску до державної таємниці та інше. У судових матеріалах зазначили, що витоку службової інформації вдалось запобігти.

Проте, на військових склали протоколи про адміністративне порушення за фактом незаконного копіювання інформації, яка зберігається в інформаційних системах.

На судовому засіданні обвинувачені не були присутні, але свою провину повністю визнали. Суддя Дрогобицького міськрайонного суду призначила їм покарання у вигляді штрафу сумою 170 гривень та сплатою судового збору на 605 гривень. Незаконно зроблені копії мають конфіскувати.

Нагадаємо, у Львові судили підприємця, який розікрав кошти на ремонті лікарень. Також на Львівщині суддя обрала покарання для чоловіка, який з напарником влаштував схему переправляння ухилянтів за кордон.