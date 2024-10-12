На Львовщине военные пытались скопировать персональные данные с воинской части

Военный за компьютером. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Во Львовской области был оглашен приговор двум военным, которые пытались скопировать персональные данные личного состава воинской части. Утечки данных удалось предотвратить, но нарушители понесут наказание.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на Едином государственном реетре судебных решений.

Читайте также:

Военные хотели скопировать личные данные личного состава

Инцидент произошел в январе и апреле 2024 года. В частности, двое военных незаконно копировали служебную информацию, которая является закрытой для общественности. Речь идет о файлах со списками личного состава воинской части, личных номерах военных, их должностях, формах допуска к государственной тайне и прочее. В судебных материалах указали, что утечку служебной информации удалось предотвратить.

Однако на военных составили протоколы об административном нарушении по факту незаконного копирования информации, хранящейся в информационных системах.

На судебном заседании обвиняемые не присутствовали, но свою вину полностью признали. Судья Дрогобычского горрайонного суда назначила им наказание в виде штрафа в размере 170 гривен и уплатой судебного сбора на 605 гривен. Незаконно сделанные копии должны быть конфискованы.

Напомним, во Львове судили предпринимателя, разворовавшего средства на ремонте больниц. Также на Львовщине судья избрала наказание для мужчины, который с напарником устроил схему переправки уклонистов за границу.