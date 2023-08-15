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На Львівщині внаслідок ДТП загинув фірман

15 серпня 2023 14:12
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині внаслідок ДТП загинув фірман
Водій мінівена врізався у підводу. Фото: Нацполіція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Напередодні, увечері 14 серпня, на дорозі Буськ-Берестечко біля селища Лопатин на Львівщині водій мінівена Volkswagen Caddy в’їхав у гужову підводу. У результаті зіткнення загинув керманич підводи (фірман).

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

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Деталі ДТП

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Volkswagen Caddy", 42-річний житель одного з сіл району, здійснив зіткнення з гужовою підводою, якою керував 63-річний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП керманич підводи отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні", — йдеться у повідомленні.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на вулиці Володимира Великого у Львові водій BMW 530D наїхав на трьох пішоходів — 36-річну жінку, 11-річного хлопчика та дев’ятирічну дівчинку. Усі постраждалі — мешканці Львівської області.

Також, ми писали, що у селі Суховоля біля Львова п’яна 39-річна водійка позашляховика BMW X5, рухаючись заднім ходом, збила чотирьох пішоходів. Аварія сталася біля місцевого озера.

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