На Львівщині внаслідок ДТП загинув фірман

Водій мінівена врізався у підводу. Фото: Нацполіція Львівщини

Напередодні, увечері 14 серпня, на дорозі Буськ-Берестечко біля селища Лопатин на Львівщині водій мінівена Volkswagen Caddy в’їхав у гужову підводу. У результаті зіткнення загинув керманич підводи (фірман).

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

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Деталі ДТП

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Volkswagen Caddy", 42-річний житель одного з сіл району, здійснив зіткнення з гужовою підводою, якою керував 63-річний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП керманич підводи отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні", — йдеться у повідомленні.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

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Також, ми писали, що у селі Суховоля біля Львова п’яна 39-річна водійка позашляховика BMW X5, рухаючись заднім ходом, збила чотирьох пішоходів. Аварія сталася біля місцевого озера.