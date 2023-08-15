На Львовщине в результате ДТП погиб фирман

Водитель минивэна врезался в подводу. Фото: Нацполиция Львовщины

Накануне, вечером 14 августа, на дороге Буск-Берестечко возле поселка Лопатин во Львовской области водитель минивэна Volkswagen Caddy въехал в гужевую подводу. В результате столкновения погиб водитель подводы (фирман).

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовщины.

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Подробности ДТП

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Volkswagen Caddy", 42-летний житель одного из сел района, столкнулся с гужевой подводой, которой руководил 63-летний местный житель. В результате ДТП водитель подводы получил телесные повреждения и скончался в больнице", — говорится в сообщении.

По факту аварии следователи открыли уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК). Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Напомним, мы ранее писали, что на улице Владимира Великого во Львове водитель BMW 530D наехал на троих пешеходов — 36-летнюю женщину, 11-летнего мальчика и девятилетнюю девочку. Все пострадавшие — жители Львовской области.

Также мы писали, что в селе Суховоля возле Львова пьяная 39-летняя водитель внедорожника BMW X5, двигаясь задним ходом, сбила четырех пешеходов. Авария произошла у местного озера.