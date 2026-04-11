На Львівщині заморозки до -9 °C: оголошено червоний рівень небезпеки

На Львівщині заморозки до -9 °C: оголошено червоний рівень небезпеки

Дата публікації: 11 квітня 2026 10:01
На Львівщині заморозки до -9 °C: оголошено червоний рівень небезпеки
Перехожа. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 11 квітня, на Львівщині очікується нестійка весняна погода з опадами та температурними контрастами. Синоптики також попереджають про небезпечні заморозки, які збережуться до ранку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди у Львові та області 11 квітня

За прогнозом, по області буде хмарно з проясненнями, місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень становитиме +6…+11 °С.

У Львові вдень очікується +7…+9 °С. Водночас станом на 07:00 у місті зафіксували -2 °С, відносну вологість 93% та атмосферний тиск 732 мм рт. ст.

Синоптики також зазначають кліматичні рекорди: найхолодніша ніч 11 квітня спостерігалася у 1995 році — -7,3°С, а найтепліший день — у 2018 році, коли температура піднімалася до +22,8 °С.

Окрім цього, оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. До ранку 11 квітня на території області зберігатимуться надзвичайні заморозки до -6…-9 °С, а у Львові — до -6…-8 °С. Це відповідає ІІІ рівню небезпечності (червоний).

На Львівщині зафіксовано заморозки до -9
Попередження Львівського РЦГ. Фото: Львівський РЦГ

Як писали Новини.LIVE, у храмах Львова 10 квітня відбулися особливі богослужіння, присвячені вшануванню страждань Ісуса Христа. Віряни прийшли до церков, щоб помолитися та долучитися до традицій Страсного тижня, зокрема до обряду викладення плащаниці.

Водночас напередодні Великодня у місті традиційно зростає попит на святкові продукти — яйця, масло та паски. Як передає журналістка Новини.LIVE, на ринках ціни можуть змінюватися, і покупці мають змогу торгуватися, тоді як у супермаркетах вони залишаються стабільними, але часто вищими.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
