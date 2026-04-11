На Львовщине заморозки до -9 °C: объявлен красный уровень опасности

В субботу, 11 апреля, на Львовщине ожидается неустойчивая весенняя погода с осадками и температурными контрастами. Синоптики также предупреждают об опасных заморозках, которые сохранятся до утра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

Прогноз погоды во Львове и области 11 апреля

По прогнозу, по области будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит +6...+11 °С.

Во Львове днем ожидается +7...+9 °С. В то же время по состоянию на 07:00 в городе зафиксировали -2 °С, относительную влажность 93% и атмосферное давление 732 мм рт. ст.

Синоптики также отмечают климатические рекорды: самая холодная ночь 11 апреля наблюдалась в 1995 году - -7,3°С, а самый теплый день - в 2018 году, когда температура поднималась до +22,8°С.

Кроме этого, объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях. До утра 11 апреля на территории области будут сохраняться чрезвычайные заморозки до -6...-9 °С, а во Львове — до -6...-8 °С. Это соответствует III уровню опасности (красный).

Предупреждение Львовского РЦГ.

