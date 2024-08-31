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На Львівщині затримали авто, в якому намагалися провезти 54 тисячі фальшивих доларів

31 серпня 2024 08:41
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
На Львівщині вилучили 54 тисячі фальшивих доларів
Слідчі дії під час затримання. Фото: Львівська обласна прокуратура
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Львівській області вилучили 54 тисячі фальшивих доларів. Партію підробленої валюти виявили під час обшуку в автомобілі, який в'їхав в Україну з Польщі.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура у четвер, 29 серпня.

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обшук авто
Затримана машина, в якій знайшли підроблену готівку. Фото: Львівська обласна прокуратура

Підроблена валюта в гривневому еквіваленті "коштує" майже 2,2 млн гривень. За даними слідства, фальшиву готівку заховали в конструкції салону автомобіля, який провозили на причепі вантажівки.

"У ході оперативних заходів встановлено, що в автомобілі марки "Тойота" знаходилися купюри номіналом 100 та 50 доларів США з явними ознаками підробки. Загальна сума виявлених підроблених коштів становить 54 000 доларів США", — повідомили у пресслужбі. 

фальшиві долари
Фальшиві долари. Фото: Львівська обласна прокуратура

Наразі триває досудове розслідування зі встановлення осіб, які причетні до протиправної діяльності. Слідчі вилучили автомобіль та кошти, а також подали клопотання до суду про їх арешт. 

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