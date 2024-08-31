На Львовщине изъяли 54 тысяч фальшивых долларов

Следственные действия при задержании. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львовской области изъяли 54 тысяч фальшивых долларов. Партию поддельной валюты обнаружили во время обыска в въехавшем в Украину из Польши автомобиле.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура в четверг, 29 августа.

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Задержанная машина, в которой нашли поддельные наличные. Фото: Львовская областная прокуратура

Поддельная валюта в гривневом эквиваленте "стоит" почти 2,2 млн. гривен. По данным следствия, фальшивую наличность спрятали в конструкции салона автомобиля, провозимого на прицепе грузовика.

"В ходе оперативных мероприятий установлено, что в автомобиле марки "Тойота" находились купюры номиналом 100 и 50 долларов США с явными признаками подделки. Общая сумма обнаруженных поддельных средств составляет 54 000 долларов США", — сообщили в пресс-службе.

Фальшивые доллары. Фото: Львовская областная прокуратура

В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности. Следователи изъяли автомобиль и средства, а также подали ходатайство в суд об их аресте