На Львовщине изъяли 54 тысяч фальшивых долларов

Во Львовской области задержали авто, в котором пытались провезти 54 тысячи фальшивых долларов
Во Львовской области изъяли 54 тысяч фальшивых долларов. Партию поддельной валюты обнаружили во время обыска в въехавшем в Украину из Польши автомобиле.
Об этом сообщила Львовская областная прокуратура в четверг, 29 августа.
В Украину пытались провезти фальшивые доллары
Поддельная валюта в гривневом эквиваленте "стоит" почти 2,2 млн. гривен. По данным следствия, фальшивую наличность спрятали в конструкции салона автомобиля, провозимого на прицепе грузовика.
"В ходе оперативных мероприятий установлено, что в автомобиле марки "Тойота" находились купюры номиналом 100 и 50 долларов США с явными признаками подделки. Общая сумма обнаруженных поддельных средств составляет 54 000 долларов США", — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности. Следователи изъяли автомобиль и средства, а также подали ходатайство в суд об их аресте
Читайте Новини.LIVE!