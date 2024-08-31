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Провозила товар у валізі — на Львівщині прикордонники виявили партію електронних цигарок

31 серпня 2024 08:21
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Львів'янка намагалась провезти контрабанду елеткронних сигарет у валізі
Валіза, в якій дівчина хотіла провезти електронні цигарки. Фото: ДПСУ
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Львівській області, на пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники викрили жінку зі Львова, яка намагалась незаконно провезти партію електронних сигарет. Вона ховала їх у валізі та планувала згодом продати через інтернет.

Про це повідомило у п'ятницю, 30 серпня, Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Скільки електронних сигарет хотіла провезти жінка

Мешканка Львова прибула на пункт пропуску на машині, як пасажир. Авто рухалося по смузі "зелений коридор". Під час опитування про можливе переміщення товарів, які можуть підпадати під декларування та оподаткування, вона не повідомляла про такий факт. 

Однак, коли прикордонники почали оглядати транспортний засіб, вони виявили серед особистих речей в багажнику 625 штук одноразових електронних цигарок.

Контрабанда
Заховані у валізі електронні цигарки. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
електронні сигарети контрабанда
Вилучені електронні сигарети. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
валіза з сигаретами
Валіза жінки з електронними цигарками. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Жінка зізналась, що одноразові електронні сигарети вона намагалася провезти з метою їх подальшого продажу через інтернет. Цигарки працівники митниці вилучили і склали протокол про порушення митних правил.

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контрабанда сигарети Львівська область прикордонники митниця

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