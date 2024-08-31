Львів'янка намагалась провезти контрабанду елеткронних сигарет у валізі

Валіза, в якій дівчина хотіла провезти електронні цигарки. Фото: ДПСУ

У Львівській області, на пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники викрили жінку зі Львова, яка намагалась незаконно провезти партію електронних сигарет. Вона ховала їх у валізі та планувала згодом продати через інтернет.

Про це повідомило у п'ятницю, 30 серпня, Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Мешканка Львова прибула на пункт пропуску на машині, як пасажир. Авто рухалося по смузі "зелений коридор". Під час опитування про можливе переміщення товарів, які можуть підпадати під декларування та оподаткування, вона не повідомляла про такий факт.

Однак, коли прикордонники почали оглядати транспортний засіб, вони виявили серед особистих речей в багажнику 625 штук одноразових електронних цигарок.

Заховані у валізі електронні цигарки. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Вилучені електронні сигарети. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Валіза жінки з електронними цигарками. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Жінка зізналась, що одноразові електронні сигарети вона намагалася провезти з метою їх подальшого продажу через інтернет. Цигарки працівники митниці вилучили і склали протокол про порушення митних правил.