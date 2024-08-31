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Провозила товар в чемодане — во Львовской области пограничники обнаружили партию электронных сигарет

31 августа 2024 08:21
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Львовянка пыталась провезти контрабанду елеткронних сигарет в чемодане
Чемодан, в котором девушка хотела провезти электронные сигареты. Фото: ГПСУ
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Во Львовской области на пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники разоблачили женщину из Львова, которая пыталась незаконно провезти партию электронных сигарет. Она прятала их в чемодане и планировала продать через интернет.

Об этом сообщило в пятницу, 30 августа, Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Жительница Львова прибыла на пункт пропуска на машине, как пассажир. Авто двигалось по полосе "зеленый коридор". В ходе опроса о возможном перемещении товаров, подпадающих под декларирование и налогообложение, она не сообщала о таком факте.

Однако когда пограничники начали осматривать транспортное средство, они обнаружили среди личных вещей в багажнике 625 штук одноразовых электронных сигарет.

Контрабанда
Скрытые в чемодане электронные сигареты. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
электронные сигареты контрабанда
Изъятые электронные сигареты. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
чемодан с сигаретами
Чемодан женщина с электронными сигаретами. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Женщина призналась, что одноразовые электронные сигареты пыталась провезти с целью их дальнейшей продажи через интернет. Сигареты работники таможни изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.

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