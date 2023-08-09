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На Львівщині затримали чоловіка, який вбив під час бійки пацієнта реабілітаційного центру

9 серпня 2023 14:01
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині затримали чоловіка, який вбив під час бійки пацієнта реабілітаційного центру
Руки чоловіка в наручниках. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Напередодні, в одному із реабілітаційних центрів у Львівській області виник конфлікт між двома пацієнтами. Внаслідок бійки помер 30 -річний мешканець Львова.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

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Деталі справи 

"8 серпня близько 19.00 між пацієнтами реабілітаційного центру, розташованого в одному з сіл Львівського району, виник конфлікт, під час якого 23-річний мешканець Львівського району побив жителя Львова віком 30 років, спричинивши йому тілесні ушкодження. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події", — йдеться у повідомленні.

Затриманий парвоохоронцями чоловік. Фото: Нацполіція Львівщини
Затриманий правоохоронцями чоловік. Фото: Нацполіція Львівщини

Як зазначають у поліції, підозрюваного затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Затриманому передбачене покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині, у Стрийському районі правоохоронці взяли під варту 49-річного чоловіка, який вбив свого зятя. За даними слідства, конфлікт між чоловіком та зятем виник під час словесної перепалки. 

Також, ми писали, що правоохоронцям Львівщини у вдалось затримати 37-річного чоловіка, який вбив ножем свого знайомого та втік. Після скоєного злочину чоловік намагався покинути місто.

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