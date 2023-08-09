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Во Львовской области задержали мужчину, который убил пациента реабилитационного центра

9 августа 2023 14:01
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области задержали мужчину, который убил во время драки пациента реабилитационного центра
Руки мужчины в наручниках. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Накануне в одном из реабилитационных центров во Львовской области возник конфликт между двумя пациентами. В результате драки умер 30-летний житель Львова.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовщины.

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"8 августа около 19.00 между пациентами реабилитационного центра, расположенного в одном из сел Львовского района, возник конфликт, во время которого 23-летний житель Львовского района избил жителя Львова в возрасте 30 лет. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия ", — говорится в сообщении.

Задержанный стражами порядка мужчина. Фото: Нацполиция Львовщины
Задержанный правоохранителями мужчина. Фото: Нацполиция Львовщины

Как отмечают в полиции, подозреваемый был задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Задержанному предусмотрено наказание  — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине, в Стрыйском районе правоохранители взяли под стражу 49-летнего мужчину, убившего своего зятя. По данным следствия, конфликт между мужчиной и зятем возник во время словесной перепалки.

Также, мы писали, что правоохранителям Львовщины удалось задержать 37-летнего мужчину, который убил ножом своего знакомого и скрылся. После совершенного преступления мужчина пытался покинуть город.

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