Во Львовской области задержали мужчину, который убил во время драки пациента реабилитационного центра

Руки мужчины в наручниках. Фото: Google

Накануне в одном из реабилитационных центров во Львовской области возник конфликт между двумя пациентами. В результате драки умер 30-летний житель Львова.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовщины.

Читайте также:

Детали дела

"8 августа около 19.00 между пациентами реабилитационного центра, расположенного в одном из сел Львовского района, возник конфликт, во время которого 23-летний житель Львовского района избил жителя Львова в возрасте 30 лет. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия ", — говорится в сообщении.

Задержанный правоохранителями мужчина. Фото: Нацполиция Львовщины

Как отмечают в полиции, подозреваемый был задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Задержанному предусмотрено наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине, в Стрыйском районе правоохранители взяли под стражу 49-летнего мужчину, убившего своего зятя. По данным следствия, конфликт между мужчиной и зятем возник во время словесной перепалки.

Также, мы писали, что правоохранителям Львовщины удалось задержать 37-летнего мужчину, который убил ножом своего знакомого и скрылся. После совершенного преступления мужчина пытался покинуть город.