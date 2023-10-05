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На Львівщині затримали директора будівельної компанії, який продавав неіснуючі квартири

5 жовтня 2023 16:27
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині затрмиали директора будівельної компанії, який продавав неіснуючі квартири
Руки чоловіка в наручниках.Фото: УНІАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській області правоохоронці затримали директора будівельної фірми, який продав 13 неіснуючих квартир. На цих "квартирах"  чоловік заробив понад 11 млн грн.

Про це повідомила прокуратура Львівської області. 

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За даними слідства, підозрюваний розробив та реалізував шахрайську схему заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах. 

Затримання директора будівельної компанії. Фото: Львівська обласна прокуратура
Затримання директора будівельної компанії. Фото: Львівська обласна прокуратура

"Фігурант, будучи директором будівельного товариства, здійснив фіктивний продаж майнових прав на 13 квартир. Для цього він уклав з стількома ж потерпілими підроблені договори купівлі-продажу, де вказувалось, що нерухомість буде збудована в майбутньому у визначені строки. Багатоповерхівку мали звести в одному із сіл Пустомитівського району. Таким чином, чоловік заволодів понад 11 млн грн", — йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці зазначають, що підозрюваний надавав довідку про оплату та зобов’язувався перерахувати кошти на рахунок фірми. Проте згодом розпоряджався ними на власний розсуд. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині  затримали офіцерку, яка мала зняти двох чоловіків з військового обліку. За свої "старання" жінка мала отримати 17 тисяч доларів. 

Також ми писали, що Верховний Суд підтвердив  вирок ВАКС у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна для екскерівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, депутата Львівської облради Михайла Дзюдзя. 

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