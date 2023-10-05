На Львівщині затрмиали директора будівельної компанії, який продавав неіснуючі квартири

Руки чоловіка в наручниках.Фото: УНІАН

У Львівській області правоохоронці затримали директора будівельної фірми, який продав 13 неіснуючих квартир. На цих "квартирах" чоловік заробив понад 11 млн грн.

Про це повідомила прокуратура Львівської області.

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За даними слідства, підозрюваний розробив та реалізував шахрайську схему заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Затримання директора будівельної компанії. Фото: Львівська обласна прокуратура

"Фігурант, будучи директором будівельного товариства, здійснив фіктивний продаж майнових прав на 13 квартир. Для цього він уклав з стількома ж потерпілими підроблені договори купівлі-продажу, де вказувалось, що нерухомість буде збудована в майбутньому у визначені строки. Багатоповерхівку мали звести в одному із сіл Пустомитівського району. Таким чином, чоловік заволодів понад 11 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що підозрюваний надавав довідку про оплату та зобов’язувався перерахувати кошти на рахунок фірми. Проте згодом розпоряджався ними на власний розсуд.

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Також ми писали, що Верховний Суд підтвердив вирок ВАКС у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна для екскерівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, депутата Львівської облради Михайла Дзюдзя.