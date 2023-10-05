На Львовщине задержали директора строительной компании, продававшего несуществующие квартиры
Во Львовской области правоохранители задержали директора строительной фирмы, продавшего 13 несуществующих квартир. На этих "квартирах" мужчина заработал более 11 млн грн.
Об этом сообщила прокуратура Львовской области.
Пострадавшие за жилье платили наличными
По данным следствия, подозреваемый разработал и реализовал мошенническую схему завладения денежными средствами в особо крупных размерах.
"Фигурант, являясь директором строительного общества, осуществил фиктивную продажу имущественных прав на 13 квартир. Для этого он заключил со столькими же потерпевшими поддельные договоры купли-продажи, где указывалось, что недвижимость будет построена в будущем в определенные сроки. Многоэтажку должны были построить в одном из сел Пустомытовского района. Таким образом, мужчина завладел более 11 млн грн", — говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что подозреваемый предоставлял справку об оплате и обязывался перечислить средства на счет фирмы. Однако впоследствии распоряжался ими по своему усмотрению.
Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области задержали офицера, которая должна была снять двух мужчин с военного учета. За свои "старания" женщина должна была получить 17 тысяч долларов.
Также мы писали, что Верховный Суд подтвердил приговор ВАКС в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества для экс-руководителя Западного межрегионального управления по исполнению уголовных наказаний и пробации Минюста, депутата Львовского облсовета Михаила Дзюдзя.