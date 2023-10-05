На Львовщине задержали директора строительной компании, продававшего несуществующие квартиры

Руки мужчины в наручниках. Фото: УНИАН

Во Львовской области правоохранители задержали директора строительной фирмы, продавшего 13 несуществующих квартир. На этих "квартирах" мужчина заработал более 11 млн грн.

Об этом сообщила прокуратура Львовской области.

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По данным следствия, подозреваемый разработал и реализовал мошенническую схему завладения денежными средствами в особо крупных размерах.

Задержание директора строительной компании. Фото: Львовская областная прокуратура

"Фигурант, являясь директором строительного общества, осуществил фиктивную продажу имущественных прав на 13 квартир. Для этого он заключил со столькими же потерпевшими поддельные договоры купли-продажи, где указывалось, что недвижимость будет построена в будущем в определенные сроки. Многоэтажку должны были построить в одном из сел Пустомытовского района. Таким образом, мужчина завладел более 11 млн грн", — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что подозреваемый предоставлял справку об оплате и обязывался перечислить средства на счет фирмы. Однако впоследствии распоряжался ими по своему усмотрению.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области задержали офицера, которая должна была снять двух мужчин с военного учета. За свои "старания" женщина должна была получить 17 тысяч долларов.

Также мы писали, что Верховный Суд подтвердил приговор ВАКС в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества для экс-руководителя Западного межрегионального управления по исполнению уголовных наказаний и пробации Минюста, депутата Львовского облсовета Михаила Дзюдзя.