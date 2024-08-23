Заступника голови Солонківської ОТГ затримали на хабарі

Заступник голови Солонківської об'єднаної територіальної громади Андрій Жидачек. Фото: Андрій Жидачек/Facebook

Заступника голови Солонківської об'єднаної територіальної громади Андрія Жидачека було затримано за підозрою у хабарництві. На цей момент правоохоронці не розголошують деталей розслідування.

Про це повідомило видання ZAXID.NET у п'ятницю, 23 серпня.

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Затримання пов'язане з корупційною справою, в рамках якої Жидачек нібито отримав гроші за сприяння у питаннях, що стосуються земельної ділянки. Джерела ZAXID.NET в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили, що він вимагав 2800 доларів за допомогу у вирішенні земельних питань.

Голова Солонківської ОТГ Богдан Дубневич у коментарі ZAXID.NET повідомив, що не перебуває на робочому місці, тому не може ані підтвердити, ані спростувати затримання свого заступника.

Нагадаємо, Андрій Жидачек 20 листопада 2020 року разом з депутатом від "Європейської солідарності" Миколою Пущаком намагався заїхати на сходи під’їзду багатоповерхівки на позашляховику Mercedes G 500, в якій винаймав квартиру. На той момент Жидачек пройшов до Пустомитівської міської ради від партії "Європейська солідарність", де обіймав посаду секретаря. Після скандалу партія заявила про його виключення.