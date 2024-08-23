Замглавы Солонковской ОТГ задержан на взятке

Заместитель председателя Солонковской объединенной территориальной громады Андрей Жидачек. Фото: Андрей Жидачек/Facebook

Заместитель председателя Солонковской объединенной территориальной громады Андрей Жидачек был задержан по подозрению во взяточничестве. В настоящее время правоохранители не разглашают деталей расследования.

Об этом сообщило издание ZAXID.NET в пятницу, 23 августа.

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Задержание связано с коррупционным делом, в рамках которого Жидачек якобы получил деньги за содействие в вопросах, касающихся земельного участка. Источники ZAXID.NET в департаменте стратегических расследований Нацполиции сообщили, что он требовал 2800 долларов за помощь в решении земельных вопросов.

Глава Солонковской ОТГ Богдан Дубневич в комментарии ZAXID.NET сообщил, что не находится на рабочем месте, поэтому не может ни подтвердить, ни опровергнуть задержание своего заместителя.

Напомним, Андрей Жидачек 20 ноября 2020 года вместе с депутатом от "Европейской солидарности" Николаем Пущаком пытался заехать на лестницу подъезда многоэтажки на внедорожнике Mercedes G 500, в котором снимал квартиру. На тот момент Жидачек прошел в Пустомытовский городской совет от партии "Европейская солидарность", где занимал должность секретаря. После скандала партия заявила о его исключении.