Замглавы Солонковской ОТГ задержан на взятке

Во Львовской области задержали заместителя председателя Солонковской громады на взятке
Заместитель председателя Солонковской объединенной территориальной громады Андрей Жидачек был задержан по подозрению во взяточничестве. В настоящее время правоохранители не разглашают деталей расследования.
Об этом сообщило издание ZAXID.NET в пятницу, 23 августа.
Задержание заместителя председателя Солонковской ОТГ
Задержание связано с коррупционным делом, в рамках которого Жидачек якобы получил деньги за содействие в вопросах, касающихся земельного участка. Источники ZAXID.NET в департаменте стратегических расследований Нацполиции сообщили, что он требовал 2800 долларов за помощь в решении земельных вопросов.
Глава Солонковской ОТГ Богдан Дубневич в комментарии ZAXID.NET сообщил, что не находится на рабочем месте, поэтому не может ни подтвердить, ни опровергнуть задержание своего заместителя.
Напомним, Андрей Жидачек 20 ноября 2020 года вместе с депутатом от "Европейской солидарности" Николаем Пущаком пытался заехать на лестницу подъезда многоэтажки на внедорожнике Mercedes G 500, в котором снимал квартиру. На тот момент Жидачек прошел в Пустомытовский городской совет от партии "Европейская солидарность", где занимал должность секретаря. После скандала партия заявила о его исключении.
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