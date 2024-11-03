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На Львівщині згоріли дві автівки — у ДСНС поділилися деталями

3 листопада 2024 13:25
Євгенія Брюховецька - редактор
Вчора на Львівщині згоріло два автомобілі – деталі від ДСНС
Згорілий автомобіль. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львівській області за минулу добу пожежники ліквідували два загоряння автомобілів. Вони сталися у Львівському та Стрийському районах.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області у Facebook у неділю, 3 листопада.

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Вчора вранці о 08:19 поблизу села Добряни Стрийського району під час руху загорівся автомобіль Jeep Cherokee.

Водій намагався загасити його самостійно за допомогою вогнегасника, однак не вийшло і полум'я приборкували вже рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Згорілі автомобілі на Львівщині 2 листопада
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

А вже о 19:29 в селі Малехів Львівського району горів автомобіль Volkswagen Golf. На момент прибуття ДСНС автівка була повністю охоплена вогнем. Рятувальники швидко ліквідували пожежу, постраждалих немає.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, на Львівщині сталась смертельна ДТП за участі трьох автомобілів. Поліція затримала винуватця аварії.

Також ми писали, що у Німеччині працівника з України збив автомобіль, він загинув. 

пожежа Львівська область рятувальники ДСНС водії автомобіль

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