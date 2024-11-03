Вчора на Львівщині згоріло два автомобілі – деталі від ДСНС

Згорілий автомобіль. Фото: ДСНС

У Львівській області за минулу добу пожежники ліквідували два загоряння автомобілів. Вони сталися у Львівському та Стрийському районах.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області у Facebook у неділю, 3 листопада.

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Вчора вранці о 08:19 поблизу села Добряни Стрийського району під час руху загорівся автомобіль Jeep Cherokee.

Водій намагався загасити його самостійно за допомогою вогнегасника, однак не вийшло і полум'я приборкували вже рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

А вже о 19:29 в селі Малехів Львівського району горів автомобіль Volkswagen Golf. На момент прибуття ДСНС автівка була повністю охоплена вогнем. Рятувальники швидко ліквідували пожежу, постраждалих немає.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, на Львівщині сталась смертельна ДТП за участі трьох автомобілів. Поліція затримала винуватця аварії.

Також ми писали, що у Німеччині працівника з України збив автомобіль, він загинув.