Вчера во Львовской области сгорело два автомобиля – детали от ГСЧС

На Львовщине сгорели два автомобиля — в ГСЧС поделились деталями
Во Львовской области за минувшие сутки пожарные ликвидировали два возгорания автомобилей. Они произошли во Львовском и Стрыйском районах.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области в Facebook в воскресенье, 3 ноября.
Пожары во Львовской области
Вчера утром в 08:19 вблизи села Добряны Стрыйского района во время движения загорелся автомобиль Jeep Cherokee.
Водитель пытался потушить его самостоятельно с помощью огнетушителя, однако не получилось и пламя ликвидировали уже спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших.
А уже в 19.29 в селе Малехов Львовского района горел автомобиль Volkswagen Golf. На момент прибытия ГСЧС автомобиль был полностью охвачен огнем. Спасатели быстро ликвидировали пожар, пострадавших нет.
Напомним, на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Полиция задержала виновника аварии.
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