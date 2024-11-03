Вчера во Львовской области сгорело два автомобиля – детали от ГСЧС

Сгоревший автомобиль. Фото: ГСЧС

Во Львовской области за минувшие сутки пожарные ликвидировали два возгорания автомобилей. Они произошли во Львовском и Стрыйском районах.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области в Facebook в воскресенье, 3 ноября.

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Вчера утром в 08:19 вблизи села Добряны Стрыйского района во время движения загорелся автомобиль Jeep Cherokee.

Водитель пытался потушить его самостоятельно с помощью огнетушителя, однако не получилось и пламя ликвидировали уже спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС

А уже в 19.29 в селе Малехов Львовского района горел автомобиль Volkswagen Golf. На момент прибытия ГСЧС автомобиль был полностью охвачен огнем. Спасатели быстро ликвидировали пожар, пострадавших нет.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Полиция задержала виновника аварии.

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