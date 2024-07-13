У Львівській області жінку вкусила гадюка

Гадюки на полюванні. Ілюстративне фото: УНІАН

У місті Турка Львівської області місцеву мешканку вкусила гадюка. Жінку було невідкладно ушпиталено, її стан середньої тяжкості.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Львівській області у суботу, 13 липня.

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За інформацією від рятувальників, ввечері, 12 липня у реанімаційне відділення центральної міської лікарні поступила 80-річна туркеня, в якої діагностували отруєння від укусу змії у ліву ногу. Наразі стан жінки медики оцінили, як середню важкість.

Скриншот попередження ДСНС про інцидент зі змією

Як врятуватися від нападів змій

При поході у ліс чи на природу, як закликають рятувальники, треба бути максимально обачними під час зустрічі зі зміями:

якщо випадково побачили змію поряд із собою — не панікуйте, не наближайтесь не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть;

змія має поганий зір та слух, але своїм тілом дуже добре вловлює коливання землі на відстані 10-15 метрів;

зазвичай змії живуть у високій траві, кущах або в густому лісі;

під час походів у такі місцевості варто взувати високе та щільне взуття, котре змія не прокусить.

Нагадаємо, раніше у Львівській області чоловіка під час збирання грибів за руку вкусила змія, після чого він відчув нездужання та набряк кінцівки та викликав швидку.

Також ми повідомляли, що у Стрийському районі 10-річну дівчинку у праву стопу ноги також вкусила гадюка, внаслідок чого дитину невідкладно шпиталізували.