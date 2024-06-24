На Львівщині чоловіка вкусила гадюка

Швидка допомога. Ілюстративне фото: pmgroup.org.ua

У Львівській області чоловіка під час збирання грибів за руку вкусила змія. Вже вдома він відчув нездужання та набряк кінцівки, після чого викликав швидку допомогу.

Про це повідомляє Львівський Обласний Центр Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф у Facebook.

Читайте також:

Змія вкусила чоловіка на Львівщині

За словами медиків, змія напала на 26-річного чоловіка, коли той збирав гриби та вкусила його за руку. Плазун був довжиною 30-40 сантиметрів та мав темно-сіре забарвлення.

Після того, як потерпілий повернувся додому, відчув нездужання та набряк руки, тому зателефонував на лінію швидкої допомоги. Його ушпиталили в реанімаційне відділення.

У обласному центрі меддопомоги зауважили, що отруєння людини внаслідок укусів змії це здебільшого випадкові явища, оскільки гадюки за своєю природою зовсім не агресивні. Навпаки — вони вразливі й полохливі створіння, які за найменшої нагоди намагаються втекти.

Однак вкусити змія може задля самозахисту, коли людина випадково наступає на них чи хапає разом з травою.

Скриншот допису обласного центру екстреної допомоги

Нагадаємо, у Львівській області гірські рятувальники допомогли спуститись з гори Тростян 19 туристам, які збилися зі шляху через негоду.

Також ми писали, що у Львівській області три жінки пішли в похід та заблукали в лісі. Їх вдалося врятувати.