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Укусила гадюка во время сбора грибов — на Львовщине мужчина попал в реанимацию

24 июня 2024 10:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Львовщине мужчину укусила гадюка
Скорая помощь. Иллюстративное фото: pmgroup.org.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовской области мужчину во время сбора грибов за руку укусила змея. Уже дома он почувствовал недомогание и отек конечности, после чего вызвал скорую помощь.

Об этом сообщает Львовский Областной Центр Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф в Facebook.

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Змея укусила мужчину на Львовщине

По словам медиков, змея напала на 26-летнего мужчину, когда тот собирал грибы и укусила его за руку. Пресмыкающийся был длиной 30-40 сантиметров и имел темно-серую окраску.

После того как потерпевший вернулся домой, почувствовал недомогание и отек руки, поэтому позвонил по телефону на линию скорой помощи. Его госпитализировали в реанимационное отделение.

В областном центре медпомощи заметили, что отравление человека в результате укусов змеи это в большинстве случаев случайные явления, поскольку гадюки по своей природе отнюдь не агрессивны. Напротив — они уязвимые и пугливые создания, которые при малейшем случае пытаются сбежать.

Однако укусить змея может ради самозащиты, когда человек случайно наступает на них или хватает вместе с травой.

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Скриншот поста областного центра экстренной помощи

Напомним, во Львовской области горные спасатели помогли спуститься с горы Тростян 19 туристам, сбившимся с пути из-за непогоды.

Также мы писали, что во Львовской области три женщины пошли в поход и заблудились в лесу. Их удалось спасти.

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