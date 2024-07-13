Во Львовской области женщину укусила гадюка

Гадюки на охоте. Иллюстративное фото: УНИАН

В городе Турка Львовской области местную жительницу укусила гадюка. Женщина была безотлагательно госпитализирована, ее состояние средней тяжести.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области в субботу, 13 июля.

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По информации от спасателей, вечером, 12 июля, в реанимационное отделение центральной городской больницы поступила 80-летняя турчанка, у которой диагностировали отравление от укуса змеи в левую ногу. Сейчас состояние женщины медики оценили, как среднюю тяжесть.

Скриншот предупреждения ГСЧС об инциденте со змеей

Как спастись от нападений змей

При походе в лес или на природу, как призывают спасатели, нужно быть максимально осмотрительными во время встречи со змеями:

если случайно увидели змею рядом с собой — не паникуйте, не приближайтесь, не совершайте резких движений, а спокойно отойдите;

змея имеет плохое зрение и слух, но своим телом очень хорошо улавливает колебания земли на расстоянии 10-15 метров;

обычно змеи обитают в высокой траве, кустах или в густом лесу;

во время походов в такие местности следует обувать высокую и плотную обувь, которую змея не прокусит.

Напомним, ранее во Львовской области мужчину во время сбора грибов за руку укусила змея, после чего он почувствовал недомогание и отек конечности и вызвал скорую.

Также мы сообщали, что в Стрыйском районе 10-летнюю девочку в правую стопу ноги тоже укусила гадюка, в результате чего ребенка безотлагательно госпитализировали.