Жахливе ДТП на Львівщині — загинули чотири людини

На Львівщині зіштовхнулися автобус та автопотяг — поліція розповіла про чотирьох загиблих
У Львівській області зіштовхнулися автопоїзд та автобус. Внаслідок цього загинули четверо людей.
Про це повідомили в поліції Львівщини у середу, 17 липня.
Жахливе ДТП на Львівщині
ДТП відбулася вранці, 17 лютого, на трасі "Мукачево — Івано-Франківськ — Львів" у межах села Давидів Львівського району. Автобус їхав маршрутом "Львів — Вібранівка".
Внаслідок цієї події загинули водій автопоїзда та троє пасажирів автобуса. Водія автобуса та шістьох пасажирів госпіталізували. Серед постраждалих чотирирічний хлопчик.
Раніше ми повідомляли, що у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі "Київ — Чоп". Внаслідок аварії загинула 38-річна жінка.
Нагадаємо, у Львівській області вогнеборці ліквідували пожежу в автобусі, який перевозив дітей. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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