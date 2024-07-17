Жахливе ДТП на Львівщині — загинули чотири людини

Автопоїзд на місці ДТП. Фото: поліція Львівської області

У Львівській області зіштовхнулися автопоїзд та автобус. Внаслідок цього загинули четверо людей.

Про це повідомили в поліції Львівщини у середу, 17 липня.

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ДТП відбулася вранці, 17 лютого, на трасі "Мукачево — Івано-Франківськ — Львів" у межах села Давидів Львівського району. Автобус їхав маршрутом "Львів — Вібранівка".

Внаслідок цієї події загинули водій автопоїзда та троє пасажирів автобуса. Водія автобуса та шістьох пасажирів госпіталізували. Серед постраждалих чотирирічний хлопчик.

Потрощений внаслідок ДТП автобус. Фото: поліція Львівської області

Автобус на місці ДТП. Фото: поліція Львівської області

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі "Київ — Чоп". Внаслідок аварії загинула 38-річна жінка.

Нагадаємо, у Львівській області вогнеборці ліквідували пожежу в автобусі, який перевозив дітей. На щастя, обійшлося без постраждалих.